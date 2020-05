Minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) doet niet mee aan de race voor het leiderschap van D66 deze zomer. Dat zei ze donderdagavond in talkshow M.

"Ik denk niet dat het verstandig is. Het is beter als jullie een van de andere kandidaten kiezen in de wetenschap dat er heel andere goede kandidaten zijn", zei de vicepremier.

Deze zomer vindt de verkiezing voor het leiderschap van D66 plaats. Ollongren werd na het vertrek van Alexander Pechtold in oktober 2018 vaak genoemd als mogelijke opvolger.

Ollongren is sinds vorige maand terug als minister, nadat ze wegens ziekte een half jaar lang haar functie neerlegde. Vorig jaar werd ze geopereerd aan haar bijholtes. Die operatie leidde tot complicaties. Minister Raymond Knops (Binnenlandse Zaken), Stientje van Veldhoven (Infrastructuur) en minister Ank Bijleveld (Defensie) namen taken uit haar pakket over. Eerder deze maand werd ze ook opnieuw benoemd tot vicepremier, nadat minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) haar taken daar tijdelijk waarnam.

Op dit moment is Rob Jetten de fractievoorzitter van D66. Hij verving Pechtold in ieder geval op tijdelijke basis, maar hij wordt nu ook veel genoemd als kandidaat-partijleider. Evenals Sigrid Kaag, de huidige minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.