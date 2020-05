De tijdelijke minister voor Medische Zorg, Martin van Rijn (PvdA), zal 9 juli terugtreden. De VVD heeft een goede kandidaat gevonden om hem op te volgen, zo wordt donderdag gemeld.

De naam van de opvolger zal naar verwachting snel bekendgemaakt worden. De komende zes weken zal Van Rijn nog zijn tijdelijke rol blijven vervullen.

De oud-staatssecretaris volgde Bruno Bruins op nadat hij zijn rol vanwege oververmoeidheid moest neerleggen. Van Rijn was geen onbekende op het ministerie van Volksgezondheid. Hij was in het vorige kabinet staatssecretaris op het departement en eerder topambtenaar op het ministerie.

Zijn benoeming was voor drie maanden. Het was opmerkelijk dat de coalitie bestaande uit de VVD, CDA, D66 en ChristenUnie uitkwam bij een PvdA'er, maar premier Mark Rutte zei daarover dat "partijkleur van ministers in de coronacrisis niet relevant is". "Ik heb niet gekozen voor een PvdA'er. Ik heb gekozen voor iemand in wie ik heel veel vertrouwen heb."