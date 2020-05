De moeder van premier Mark Rutte, Mieke Rutte-Dilling, is woensdag 13 mei overleden, zo meldt de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) maandag. De vrouw is 96 jaar oud geworden.

"Naast het grote verdriet en alle dierbare herinneringen overheerst bij mijn familie en mij ook een gevoel van dankbaarheid dat wij haar zo lang bij ons mochten hebben", aldus Rutte.

De vrouw is in besloten kring begraven. "We hopen dit grote gemis de komende tijd in alle rust met elkaar te kunnen verwerken."

Volgens het AD was het coronavirus uitgebroken in het verzorgingstehuis waar de vrouw woonde, maar was de moeder van de premier zelf niet besmet. Daar zou ze volgens de krant vlak voor haar overlijden nog op zijn getest.

Rutte-Dilling was sinds de jaren tachtig weduwe. Ruttes vader was eerst getrouwd met de zus van zijn tweede echtgenote. Zijn eerste vrouw overleed tijdens de Tweede Wereldoorlog in een Jappenkamp. De vader van de premier overleefde de opsluiting in het kamp en hertrouwde met de jongere zus van zijn overleden echtgenote.