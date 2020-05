Wybren van Haga is lid geworden van Forum voor Democratie (FVD), meldt EenVandaag vrijdag. Hoewel de oud-VVD'er zich aansluit bij een andere partij, blijft hij een onafhankelijk Kamerlid voor de groep Van Haga.

Van Haga noemt FVD in gesprek met het actualiteitenprogramma "een fantastische partij". "Het zijn allemaal fatsoenlijke mensen", zegt hij. "Thierry Baudet en ik werken al enige tijd goed samen in de Kamer."

Van Haga, die één zetel heeft, zegt tot de parlementsverkiezingen in maart te willen samenwerken met FVD. Hij benadrukt dat er geen sprake is van een fusie. Of de Haarlemmer bij de verkiezingen op de FVD-lijst zal staan, is nog niet bekend. Daar is volgens hem nog niet over gesproken.

"Als ik een uitnodiging krijg, dan ga ik daar zeker over nadenken", zegt Van Haga tegen EenVandaag. "Maar ik ben daar echt niet op uit. Ik weet niet of ik na maart volgend jaar nog in de politiek blijf. Ik heb nog genoeg andere dingen op mijn bucketlist staan."

De politicus is sinds het najaar een onafhankelijk Kamerlid. Daarvoor zat Van Haga namens de VVD in de Tweede Kamer, maar hij werd uit de partij gezet nadat hij meerdere malen in opspraak was gekomen.

Van Haga had zich tegen de afspraken in meermaals bemoeid met de bedrijfsvoering van zijn vastgoedonderneming. Hij hield zich in Haarlem niet aan de verhuurregels, wat eerder ook in Amsterdam het geval was. Ook werd hij aangehouden omdat hij met te veel alcohol op in de auto was gestapt.