Veel Nederlandse natuurgebieden zullen ook in 2030 nog flink overbelast zijn door stikstof. Dat schrijft Trouw woensdag op basis van een doorrekening van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) van de stikstofaanpak van het kabinet.

In het huidige plan van het kabinet voor de aanpak van het stikstofprobleem staat dat de uitstoot van stikstof in 2030 met 26 procent moet zijn gedaald. Uit de doorberekening van het RIVM blijkt echter dat de natuur daar amper door verbetert.

Vooral op de Veluwe blijft het stikstofoverschot aanwezig en in natuurgebieden in Noord-Brabant en Overijssel is in 2030 zelfs sprake van een fors overschot. Volgens het RIVM komt dat doordat het kabinet niet kijkt naar hele natuurgebieden. In plaats daarvan wil het kabinet dat de helft van de zogenoemde 'stikstofgevoelige hectares' over tien jaar onder de norm komt. Volgens Trouw gaat het hier om kleine stukjes natuur die bij elkaar opgeteld de helft vormen, in plaats van om hele natuurgebieden.

Volgens milieuorganisatie Mobilisation For The Environment (MOB) wil het kabinet alleen 50 procent minder uitstoot. De verbetering van de natuur wordt daarbij niet als doel gezien. "Door nadruk te leggen op hectares en niet op kwetsbare soorten, geeft de regering volgens MOB 'waardevolle sterk bedreigde natuur grotendeels op'", schrijft Trouw.

'Vorige plan ineffectief en te vrijblijvend'

Een jaar geleden keurde de Raad van State de voorloper van de huidige aanpak, het zogenoemde Programma Aanpak Stikstof (PAS), af. Nederland hield zich aan die aanpak om te voldoen aan de Europese natuurbeschermingsverplichtingen, maar volgens de Raad was de aanpak te vrijblijvend en de effectiviteit onbewezen. Het programma werd ongeldig verklaard. Hierdoor kwamen veel economische activiteiten, zoals bouwprojecten en de opening van vliegveld Lelystad stil te liggen.

Sindsdien werkt het kabinet aan een nieuwe aanpak. Ook zijn er maatregelen genomen om de economische activiteiten te bevorderen. Zo is de maximumsnelheid op de snelweg naar beneden bijgesteld en moesten boeren aanpassingen doen aan hun bedrijf. Dit resulteerde in veel protest van de boeren.