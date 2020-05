De Raad voor de rechtspraak laat desgevraagd weten dat de uitspraken van minister van Rechtsbescherming, Sander Dekker, maandag in Op1 over het gehanteerde tijdslot in rechtszaken genuanceerder ligt. Dat besluit is volgens de raad juist in overleg genomen.

In rechtszaken krijgen verdachten 45 minuten de tijd om hun eigen zaak te volgen via een videoverbinding uit de gevangenis. Er zijn meerdere zittingen geweest waarin deze tijd onvoldoende bleek.

Dekker zei maandag in het programma Op1 dat die 45 minuten gebaseerd is op afspraken met de rechtspraak. "Wij hebben als gevangeniswezen gezegd: wij zijn lijdend, wij kunnen niet bepalen hoeveel tijd er nodig is."

De minister vulde aan dat "als er meer tijd nodig is, dan moet de rechtspraak dat zelf aangeven. Dat erkennen ze overigens ook zelf", aldus Dekker.

Besluit over tijdslot in goed overleg genomen

Een woordvoerder van de Raad voor de rechtspraak laat in reactie tegen NU.nl weten dat het besluit van een tijdslot van 45 minuten niet zelfstandig is genomen, maar is bepaald in goed overleg met het ministerie van Justitie en Veiligheid en de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).

De afspraak over het tijdslot is het gevolg van een afweging tussen welke zaken er door moesten gaan en de beperkte capaciteit in gevangenissen.

Er moest als gevolg van de coronacrisis namelijk in bijna alle gevangenis een videoruimte worden ingericht zodat gevangenen hun zaak op afstand kunnen bijwonen. In de penitentiaire inrichting wordt gewerkt met een rooster zodat elke gevangene aan bod komt.

De Raad voor de rechtspraak zegt het ministerie bij het maken van de afspraken ook direct op het hart te te hebben gedrukt dat uitbreiding van de capaciteit noodzakelijk is.

Dekker liet in Op1 weten dat het aantal videoverbindingen in de afgelopen week verviervoudigd is in alle gevangenissen.

In veel gevallen is het tijdslot voldoende

"In veel gevallen is een tijdslot van 45 minuten voldoende, maar niet in elke zaak", legt de woordvoerder uit. "Het blijft maatwerk. Het is ook kiezen tussen twee kwaden. Want moeten we dan meer zaken uit gaan stellen?".

De opmerking van Dekker dat er de door de rechtspraak om 45 minuten extra kan worden gevraagd, klopt volgens de woordvoerder wel, maar "als je dat echter te veel doet dan druk je andere zittingen weg".

Sinds 11 mei vinden er stapsgewijs weer fysieke zittingen plaats waarbij alle procespartijen aanwezig kunnen zijn. Naar verwachting zal dit de komende weken toenemen.