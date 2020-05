Fractieleider Farid Azarkan, partijvoorzitter Selçuk Öztürk en Tweede Kamerlid Tunahan Kuzu van DENK hebben spijt betuigd en elkaar beloofd om het verleden achter zich te laten en zich te richten op de toekomst van DENK. Dat meldt de partij zondagavond in een verklaring.

De drie partijkopstukken zeggen dat zij de afgelopen dagen constructieve gesprekken hebben gevoerd met elkaar en ook de komende weken met elkaar zullen blijven praten over de partijtoekomst. Daarover hebben zij volgens eigen zeggen "goede afspraken gemaakt".

De afgelopen weken vochten de drie Kamerleden een publieke ruzie uit. Het begon bij een machtsstrijd tussen partijoprichters Kuzu en Öztürk, nadat Kuzu zich terugtrok omdat bekend was geworden dat hij een buitenechtelijke relatie met een partijmedewerkster had gehad. Het eindigde in het royement van Azarkan, maar dat laatste werd donderdag teruggedraaid door een beroepscommissie van de partij zelf.

De partij maakt zondag bekend dat er een commissie zal worden samengesteld onder leiding van Statenlid Metin Celik, die de algemene ledenvergadering van 6 juni zal organiseren. Tot die tijd zal het DENK-bestuur zich alleen bezighouden met strikt noodzakelijke bestuurstaken.