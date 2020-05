Het verdwijnen van de ontslagboete voor bedrijven die overheidssteun ontvangen als gevolg van de coronacrisis is volgens premier Mark Rutte nodig om zoveel mogelijk banen te behouden. "Het gaat mij niet zozeer om de ondernemingen, het gaat mij om de banen", zei de minister-president vrijdag na afloop van de ministerraad.

Het kabinet besluit in de komende twee weken hoe de verlenging van het economisch steunpakket voor bedrijven, de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), eruit komt te zien.

Bedrijven die gebruikmaken van de regeling, krijgen subsidie die tot 90 procent van het salaris van werknemers betaalt. Voorwaarde is dat er geen ontslagen mogen vallen, anders volgen er boetes.

Kritiek van vakbond en uit Tweede Kamer

Minister van Sociale Zaken Wouter Koolmees kondigde vorige week aan dat deze ontslagboete in het tweede steunpakket verdwijnt. Vakbond FNV vreest een ontslaggolf en denkt dat de prikkel voor werkgevers om banen te behouden zal verdwijnen.

PvdA-leider Lodewijk Asscher dreigde eerder deze week dat zijn partij een tweede noodpakket niet zal steunen als de ontslagboete verdwijnt. "We moeten vasthouden aan de eis: hou mensen in dienst. Want als je aan de ene kant uit belastinggeld van de verpleegkundige het salaris laat betalen en tegelijk mensen ontslaat, zijn we niet goed bezig", zei hij in een interview in de Volkskrant.

'Risico dat bedrijven na crisis omvallen'

Premier Rutte vindt dat de discussie zich te veel richt op de boete. "Het gaat om het doel, dat is zoveel mogelijk werkgelegenheid te behouden", zei hij.

"Mijn grootste zorg zou zijn dat we tegen bedrijven zeggen: je mag helemaal niets doen. Als je dat als een absolute harde regel stelt, loop je het risico dat bedrijven het na de crisis niet meer redden en daarna alsnog heel veel mensen moeten ontslaan."

Wat dat betreft hebben de werkgevers en werknemers een gedeeld belang, vindt hij. "Volgens mij willen de werkgevers dat hun mooie ondernemingen overeind blijven, het belang van de werknemers is dat in die ondernemingen zoveel mogelijk werkgelegenheid is. Vervolgens kun je ruzie maken over het instrument. Dat hoort er ook bij."

Cafés misschien eerder open, sportscholen blijven dicht

In de loop van volgende week of de week daarop verwacht hij dat het kabinet het tweede steunpakket rond heeft. Volgende week wordt naar verwachting ook bekend of en welke versoepelingen die gepland staan voor 1 juni door kunnen gaan.

Daarover laat het kabinet zich dit weekend adviseren. Het kan zijn dat cafés iets eerder, nog voor het pinksterweekend, open kunnen. Voor sportscholen, die volgens de planning op z'n vroegst per 1 september eventueel open kunnen, is de boodschap onveranderd. "Er is helaas geen reden om aan de nemen dat de sportscholen eerder open kunnen", zei Rutte. "Sowieso niet per 1 juni."