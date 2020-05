DENK-fractievoorzitter Farid Azarkan is door het bestuur onterecht uit de partij gezet, oordeelt de beroepscommissie van de partij zelf. Het bestuur, dat voor de helft uit Tweede Kamerlid Selçuk Öztürk bestaat, moet het besluit terugdraaien en de pers en partijleden daarover informeren.

"Ontzetting uit het lidmaatschap is de zwaarste sanctie in verenigingsverband en heeft een onterend karakter. Een ontzettingsbesluit moet om die redenen daarom zorgvuldig worden genomen en het moet duidelijk zijn dat de vereniging in zo'n geval niet anders kan handelen", schrijft de beroepscommissie in de donderdag gepubliceerde uitspraak.

De commissie stelt dat het besluit niet goed onderbouwd was en dat er geen hoor en wederhoor is gepleegd.

"Het is veelzeggend dat dit bestuur, onder voorzitterschap van Selcuk Öztürk, lak lijkt te hebben aan alle democratische regels van de vereniging", laat Azarkan in een reactie weten.

Azarkan moest het royement via de media vernemen. De boodschap is nooit persoonlijk aan hem overgebracht, maar is wel zonder zijn toestemming naar de ongeveer 3.500 leden gestuurd. Zodoende heeft hij zich ook niet kunnen verweren.

Toen Azarkan op 6 mei te horen kreeg dat hij uit de partij werd gezet, liet hij nog diezelfde dag weten aan te blijven als fractievoorzitter.

Ruzie binnen partij wordt publiekelijk uitgevochten

De ruzie binnen de partij tussen de drie Tweede Kamerleden Azarkan, Öztürk en Tunahan Kuzu wordt al enkele maanden publiekelijk uitgevochten.

Dat begon bij een machtsstrijd tussen partijoprichters Kuzu en Öztürk. Kuzu besloot zich terug te trekken nadat bekend was geworden dat hij een buitenechtelijke relatie heeft gehad met een partijmedewerkster. Kuzu verdenkt Öztürk ervan die informatie naar de pers te hebben gelekt en sprak daarom van een "politieke broedermoordaanslag" door zijn voormalige "strijdmakker".

Kuzu en Azarkan hadden kritiek op de werkwijze van Öztürk. Kuzu schreef daar begin april over: "Özturk ging steeds meer zijn eigen gang, ondermijnde mijn politiek leiderschap en plaatste zichzelf steeds meer op een zijspoor in de Kamerfractie."

Zaterdag zei Öztürk in gesprek met de Volkskrant dat juist Azarkan informatie naar de media lekte en bemiddelingspogingen tussen hem en Kuzu zou hebben gesaboteerd. "Telkens als Kuzu en ik dichter bij elkaar kwamen, waren er nieuwe eisen van Azarkan", aldus Özturk.

Ook verweet hij Azarkan en Kuzu dat zij buiten zijn medeweten om tijdens een reis naar Istanboel de koers van de partij bespraken. Azarkan deed die uitspraken via Twitter af als "leugens".