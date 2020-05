Minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren is opnieuw benoemd tot vicepremier, maakt de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) donderdagochtend bekend. Toen ze herstelde van een operatie aan haar bijholtes nam minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) een deel van haar taken waar.

Door complicaties na de operatie van afgelopen zomer verscheen Ollongren maandenlang niet op het politieke toneel.

Niet alleen minister Koolmees werd belast met een deel van haar taken, ook staatssecretaris Raymond Knops (Binnenlandse Zaken), Stientje van Veldhoven (Infrastructuur) en minister Ank Bijleveld (Defensie) namen taken uit haar pakket over. Zij droegen die verantwoordelijkheden eerder al over aan Ollongren.

Aanvankelijk leek het de bedoeling dat Koolmees tot het einde van de coronacrisis zou aanblijven als vicepremier. Op voordracht van premier Mark Rutte is dat moment nu naar voren gehaald.