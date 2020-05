De VVD onderzoekt of leden betrokken zijn bij het delen van racistische afbeeldingen in een Whatsapp-groep van de aan de partij gelieerde jongerenorganisatie JOVD. Mocht dit het geval zijn, dan wordt bekeken welke stappen genomen moeten worden, zo meldt een VVD-woordvoerder dinsdag aan NU.nl.

De Telegraaf publiceerde een deel van de berichten dinsdagochtend in de krant. Er worden onder meer nazistische plaatjes in de groep gedeeld. Net als een foto van een zwarte jongen waarbij staat dat hij "sneller moet fietsen, omdat de eigenaar van de fiets eraan komt".

Ook circuleren er foto's van FVD-leider Thierry Baudet aan een galg en PVV-leider Geert Wilders in een naziuniform. Onder de groepsleden bevond zich volgens een reconstructie van De Standaard ook een CDA-raadslid. Deze man erkent dat hij de foto van Baudet heeft gedeeld en betuigt spijt in gesprek met de NOS.

De VVD wil weten of er ook leden van hun partij betrokken waren bij de appjes. De JOVD is een zelfstandig opererende jongerentak met een eigen bestuur. Wie lid van de JOVD is, hoeft geen lid van de VVD te zijn. Leden kunnen wel doorstromen als ze dat willen. De VVD heeft dus geen invloed op wat het bestuur van de JOVD zal besluiten over de kwestie.

Onlangs ontstond er ook ophef rond de jongerenorganisatie van FVD. In appgroepen werden extreemrechtse uitlatingen gedaan, wat resulteerde in de royering van drie leden.