Monica den Boer vertrekt uit de Tweede Kamer, laat de D66'er woensdag weten in een brief aan de Tweede Kamer. Ze gaat vanaf 1 juni aan de slag als hoogleraar aan de Nederlandse Defensie Academie.

Den Boer (1963) is sinds 31 oktober 2017 lid van de Tweede Kamer. Als Kamerlid houdt ze zich onder meer bezig met binnenlandse veiligheid, emancipatie, democratie en verkiezingen.

In haar afscheidsbrief aan de Kamervoorzitter schrijft Den Boer: "Ik heb moeten concluderen: ik ben meer wetenschapper dan politicus."

"Het is - ik schrijf u dat in alle eerlijkheid - met grote aarzeling dat ik dit publiekelijk uitspreek. Omdat het voelt als falen dat het me minder goed is gelukt mijn vleugels in de Kamer uit te slaan dan ik had verwacht."

Als politicus kwam ze onder meer in 2018 met de initiatiefnota 'naar een moderne Uitvaartwet' en bracht in 2019 een tienpuntenplan over betere samenwerking tussen politie-eenheden in Europa en de vorming van een Europese FBI.

Den Boer is wetenschapper op het gebied van strafrecht en bestuurskunde en was onder meer als voormalig bijzonder hoogleraar bestuurskunde verbonden aan de Vrije Universiteit. Van 2003 tot 2015 was ze ook directeur onderzoek bij de Nederlandse Politieacademie.