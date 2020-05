Het bestuur van DENK heeft fractievoorzitter Farid Azarkan woensdag uit de partij gezet. Volgens partijvoorzitter en Tweede Kamerlid Selçuk Öztürk zou Azarkan de partij "op onredelijke wijze" benadelen en DENK niet langer kunnen vertegenwoordigen.

In het persbericht schrijft het bestuur dat Azarkan de partij beschadigd zou hebben. Er zouden klachten van leden over zijn functioneren zijn binnengekomen en Azarkan zou financiële verplichtingen niet zijn nagekomen.

Tunahan Kuzu spreekt op Twitter van "een krankzinnige actie". "Rancuneus, ontoerekeningsvatbaar en incompetent. Ik sta 200 procent achter Azarkan."

Azarkan is niet bereikbaar voor commentaar.

Politieke machtsstrijd verscheurt DENK-top

DENK verkeert al maanden in een politieke machtsstrijd tussen oprichters Öztürk en Kuzu.

Kuzu betichtte Öztürk van politieke broedermoord nadat naar buiten kwam dat hij een buitenechtelijke affaire heeft gehad met een medewerkster.

Volgens Kuzu heeft Öztürk de affaire gelekt na kritiek van hem en Azarkan op het functioneren van Öztürk. Volgens de twee Kamerleden zou hun fractiegenoot te vaak negatief in het nieuws komen door omstreden uitspraken.

Öztürk treedt niet terug

Azarkan vroeg het bestuur en partijvoorzitter Öztürk een maand geleden nog om terug te treden. Op 6 juni zouden de leden van de partij zich over de kwestie kunnen buigen. Meerdere lokale fractievoorzitters hebben het bestuur opgeroepen terug te treden.

Afgelopen zaterdag maakte bestuurslid en penningmeester Serif Uysal bekend op te stappen. Öztürk ziet echter geen reden om terug te treden.

Het overgebleven bestuur, dat uit nog maar twee leden bestaat, blijft van mening dat het bevoegd is om besluiten te nemen - in ieder geval tot de leden zich op de ledenvergadering over de bestuurscrisis hebben uitgesproken. "Daar zal het bestuur rekenschap en verantwoording afleggen", staat in het persbericht.