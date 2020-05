Corrie van Brenk volgt Henk Krol op als nieuwe fractievoorzitter van 50PLUS, bevestigt een woordvoerder van de partij zondag aan NU.nl. De Kamerleden van 50PLUS schrijven daarnaast in een verklaring zich goed voor te kunnen stellen dat de partij een beroep zal doen op Martin van Rooijen als nieuwe lijsttrekker.

Van Brenk is sinds 2017 lid van de Tweede Kamer namens 50PLUS. Voorheen werkte ze als voorzitter van de vakbond Abvakabo FNV.

In de verklaring melden de Kamerleden daarnaast dat er een nieuwe lijsttrekker zal worden gekozen. Mogelijk zal dit Eerste Kamerlid Martin van Rooijen worden.

"Na het bericht dat Krol als zetelrover uit 50PLUS stapt, zal de procedure-lijsttrekkerschap heropend worden. De 50PLUS-Kamerleden kunnen zich zeer goed voorstellen dat de algemene ledenvergadering als hoogste orgaan een beroep doet op onze oud-staatssecretaris, oud-Tweede Kamerlid en Eerste Kamerlid Martin van Rooijen, de onomstreden beste debater van 50PLUS", schrijven ze.

"Hij kent als geen ander de pensioenproblematiek, heeft binnen en buiten de partij groot gezag en zal zeker het gezicht bepalen van een springlevend 50PLUS, dat voor de kiezers opkomt. Hij zal 50PLUS aan een klinkende verkiezingsoverwinning helpen."

'Krol eindigde vandaag als zetelrover'

In de verklaring halen de 50PLUS-fracties van de Eerste en Tweede Kamer hard uit naar Krol. Ze stellen dat de problemen binnen de partij begonnen toen Krol "buiten iedereen om" in het AD een oproep deed om Geert Dales tot de toekomstige fractie toe te laten treden. "In het opgevoerde toneelstukje zei Dales zich door deze oproep 'overvallen' te voelen", schrijven ze.

Door conflicten met Dales stapten de afgelopen tijd zeven van de negen hoofdbestuursleden op. Tien van de twaalf provinciale voorzitters en een aanzienlijk aantal Statenleden zegden het vertrouwen in de partijvoorzitter openlijk op. Volgens de fracties nam Krol het niet voor de fractie op en verschafte hij geen duidelijkheid over de toekomst. "Hij weigerde hierover met zijn fractie te vergaderen, schiep hiermee een onwerkbare situatie en eindigde vandaag als zetelrover", staat in de verklaring.

Partijleider Henk Krol maakte zondagochtend in een verklaring bekend te vertrekken uit 50PLUS en een nieuwe beweging te starten: de Partij voor de Toekomst. Ook onafhankelijk kamerlid Femke Merel van Kooten voegt zich bij de nieuwe partij.

Krol bevestigde in tv-programma WNL dat hij met zijn nieuwe partij meedoet aan de verkiezingen van volgend jaar maart en lijsttrekker wil zijn. "Als de leden dat willen, volmondig ja."