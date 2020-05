Partijleider Henk Krol vertrekt uit 50PLUS en start een nieuwe beweging: de Partij voor de Toekomst, zo meldt Krol zondag in een verklaring. Onafhankelijk Kamerlid Femke Merel van Kooten voegt zich ook bij de nieuwe partij.

"Elf jaar lang hebben we geprobeerd om van 50PLUS een serieuze partij te maken. Iedereen kan objectief vaststellen dat dit niet is gelukt", schrijft Krol.

"De leden komen bij 50PLUS helaas niet op de eerste plaats. Het draait vaak om ego's en er zitten te veel baantjesjagers binnen de club. Daar wil ik niet langer bij horen. En als ik jullie was, zou ik dat ook niet langer willen", vervolgt hij.

Verder schrijft Krol dat 50PLUS "een verkeerde partijstructuur heeft" en er "in zaaltjes wordt gekonkelfoesd om de eigen standpunten door te drukken".

Van Kooten: 'Meer inspraak dan eens per vier jaar'

Van Kooten heeft zich bij Krols nieuwe beweging gevoegd, zegt ze zondag tegen het AD. "Het wordt een partij die mensen, vooral via de eigen website, actief gaat betrekken bij het werk dat wij als volksvertegenwoordigers doen in het parlement. We willen ze meer inspraak geven dan maar één keer per vier jaar via de stembus."

"Denk aan een doorlopend online congres. Via de site mogen leden meepraten over de standpunten, over moties en over Kamervragen", aldus de voormalige Partij voor de Dieren-politica.

Krol bevestigt in tv-programma WNL dat hij met zijn nieuwe partij meedoet aan de verkiezingen van volgend jaar maart en lijsttrekker wil zijn. "Als de leden dat willen, volmondig ja."

Hij splitste zich overigens niet af van 50PLUS tot een eenmansfractie, maar hij splitst de gehele fractie, zodat medewerkers voor hem aan de slag kunnen blijven. Een "unieke situatie", aldus Krol, waar het presidium (het dagelijks bestuur) van de Tweede Kamer zich nog wel over moet buigen.

Vorig weekend werd bekend dat het bestuur van ouderenpartij 50PLUS opstapte. Dat bestond naast voorzitter Geert Dales uit Bert Kannegieter en Robert Gielisse. Het rommelde al weken binnen de partij.

Dales onder vuur, Krol stond achter hem

Tweede Kamerleden Léonie Sazias, Gerrit Jan van Otterloo en Corrie van Brenk lieten half april weten dat ze hun vertrouwen in Dales hadden opgezegd. De 50PLUS-parlementariërs beklaagden zich de laatste weken over de "autocratische en weinig democratische" bestuursstijl van Dales.

Ook verweten ze hem grof taalgebruik, zou hij beledigend zijn naar leden en denigrerend richting de volksvertegenwoordigers.

Eerder zegden ook Eerste Kamerlid Martine Baay, oprichter en erevoorzitter Jan Nagel en Eerste Kamer-fractievoorzitter Martin van Rooijen het vertrouwen in de voorzitter op, net als acht provinciale voorzitters en tien Statenleden. Partijleider Krol bleef echter wel achter de voorzitter staan.

Scheidend partijvoorzitter Dales legt volgens de Volkskrant in een reactie uit dat "het handelen van een spraakmakende groep zogenaamde 'prominenten' 50PLUS een imago bezorgd heeft waarmee Krol zich niet langer wilde associëren". Samen met Van Kooten kan Krol "een hele nieuwe politieke beweging gestalte geven", denkt Dales, die naar eigen zeggen geen rol speelt in de nieuwe partij.