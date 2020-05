Forum voor Democratie (FVD) heeft vrijdag drie leden geroyeerd, omdat zij "volstrekt onacceptabele" WhatsApp-berichten in appgroepen hebben gepost. Drie anderen leden zijn geschorst, meldt de partij in een verklaring.

Dinsdag schreef HP/De Tijd over antisemitische en fascistische uitspraken die waren gedaan in WhatsApp-groepen gelieerd aan JFVD, de jongerenafdeling van de partij.

Klokkenluiders zeiden tegen HP/De Tijd dat de berichten vooral in niet-officiële groepsapps zijn verstuurd, "maar er is een onomstotelijke link met FVD vast te stellen, doordat de uitspraken zijn gedaan door zowel FVD- als JFVD-leden". Enkele van die leden zouden bestuursfuncties vervullen.

FVD reageerde woensdag met afkeur en zette een van de betreffende personen uit zijn provinciale rol. Vervolgens startte de partij een onderzoek.

'Niet alle uitingen kwamen van leden'

"FVD en JFVD hebben zorgvuldig onderzoek gedaan naar een groot aantal uitingen van jongeren in diverse WhatsApp-groepen. Sommigen waren lid, anderen niet. Op een enkele uitzondering na zijn alle berichten verstuurd in WhatsApp-groepen die niet onder verantwoordelijkheid van FVD of JFVD vallen. Wij hadden hier geen zicht op en wisten er derhalve niet van", schrijft de partij.

In de verklaring staat dat het bestuur enkele uitlatingen "volstrekt onacceptabel" vindt. De schrijvers van de berichten zijn volgens de partij, voor zover mogelijk, geïdentificeerd en hebben de kans gekregen zich te verdedigen. "Naar aanleiding daarvan is besloten het lidmaatschap van drie leden te beëindigen. Aanvullend worden drie leden geschorst."

De partij zegt het onderzoek naar de WhatsApp-berichten inmiddels afgerond te hebben.