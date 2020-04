De provincie Noord-Brabant heeft opnieuw een meerderheidscoalitie. VVD, Forum voor Democratie (FVD), CDA en Lokaal Brabant slaan de handen ineen en presenteren op 7 mei hun coalitieakkoord: Samen, Slagvaardig en Slim: Ons Brabant.

Het nieuwe provinciebestuur moet een week later volgen. Het is niet duidelijk wie er in het college gaat plaatsnemen. De partijen willen naar eigen zeggen zo snel mogelijk aan de slag om de door het coronavirus zwaar getroffen provincie sturing te geven.

De provincie zat sinds december zonder meerderheidscoalitie, nadat het CDA uit het college was gestapt. De partij keerde zich tegen het eigen stikstofbeleid na dreigementen van boerenorganisatie Farmers Defence Force.

Een samenwerking tussen FVD, CDA en VVD werd meermaals betwist, door de politieke spanningen op landelijk niveau. Zo raakte FVD-fractievoorzitter Thierry Baudet bijvoorbeeld in opspraak door het verspreiden van een extreemrechtse omvolkingstheorie, wat bij zijn ambtgenoten de wenkbrauwen deed fronsen.

Achterban CDA wil onder zeer strenge voorwaarden samenwerken

Ook de achterban van het CDA was kritisch over de samenwerking met de FVD, omdat de partij nare herinneringen heeft aan de samenwerking met de rechtse PVV. Het CDA heeft echter een peiling gehouden onder de eigen leden en schrijft dat meer dan de helft een samenwerking met de FVD "acceptabel" vindt. Het is niet duidelijk hoeveel leden tegenstemden.

De partij schrijft dat "onder strenge randvoorwaarden" een samenwerking van kracht kan zijn. Die voorwaarden zijn volgens fractievoorzitter Ankie de Hoon helder: "We gaan bewust met de wensen van onze achterban om."

In de Brabantse coalitie leek aanvankelijk plaats voor 50PLUS, maar die partij zag uiteindelijk af van deelname omdat fractievoorzitter Jan Frans Brouwers zijn partij niet klaar achtte. Ook het landelijke bestuur van 50PLUS leek niet enthousiast over een eventuele samenwerking.