Forum voor Democratie (FVD) heeft met afkeur gereageerd op een artikel van HP/De Tijd dinsdag over antisemitische en fascistische uitspraken in WhatsApp-groepen die gelieerd zijn aan de jongerenafdeling van de partij, de JFVD. Een van de betreffende personen is vanwege zijn uitlatingen uit zijn provinciale rol ontheven, meldt FVD woensdag in een verklaring.

Klokkenluiders zeggen tegen HP/De Tijd dat de uitlatingen vooral in niet-officiële groepsapps zijn gedaan, "maar er is een onomstotelijke link met FVD vast te stellen, doordat de uitspraken zijn gedaan door zowel FVD- als JFVD-leden". Enkele van die leden zouden ook bestuursfuncties vervullen.

Het opinieblad, dat de apps in handen zegt te hebben, publiceerde dinsdag een aantal voorbeelden van radicaal-rechts gedachtegoed in de appgroepen. Het gaat onder andere om fascistische en nationaalsocialistische denkbeelden, inclusief antisemitisme, homofobie en racistisch imperialisme. Ook worden in sommige berichten terroristen als Anders Breivik verheerlijkt.

FVD noemt de betreffende appberichten woensdag "belachelijk en schadelijk". "De uitingen staan haaks op de standpunten van onze partij. Zoals we al vaak hebben benadrukt: extremisme, verheerlijking van geweld, antisemitisme, racisme, seksisme etc. hebben geen plaats binnen FVD of JFVD."

Bezorgde leden vragen om royement JFVD-leden

Bezorgde JFVD-leden, die ook aan het woord komen in het artikel van HP/De Tijd, hebben eerder deze maand een anonieme brief gestuurd naar zowel het JFVD-bestuur als het landelijke partijbestuur van FVD. In die brief riepen zij op tot het royeren van de betrokken leden.

Volgens FVD zijn de uitspraken gedaan in WhatsApp-groepen die niet verbonden zijn met de partij en waarop het bestuur ook geen zicht had. Toch sluit de partij niet uit dat meer maatregelen zullen volgen, waaronder het mogelijk royeren van leden. De partij heeft een onderzoek ingesteld.