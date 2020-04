Het bestuur van ouderenpartij 50Plus stapt op, zo maakte voorzitter Geert Dales zondag bekend in het televisieprogramma Buitenhof. Binnen de partij is de laatste weken een groot conflict ontstaan.

Tweede Kamerleden Léonie Sazias, Gerrit Jan van Otterloo en Corrie van Brenk lieten half april weten dat ze hun vertrouwen in Dales hebben opgezegd. Fractieleider Henk Krol bleef wel achter de voorzitter staan.

De 50PLUS-parlementariërs beklaagden zich de laatste weken over de "autocratische en weinig democratische" bestuursstijl van Dales.

Ook verweten ze hem grof taalgebruik, zou hij beledigend zijn naar leden en denigrerend richting de volksvertegenwoordigers. Dales verdedigde zich zondag door te stellen dat hij juist was aangesteld als voorzitter om de partij weer op orde te krijgen. Ook liet hij weten dat "elk lid even belangrijk is, prominent of niet".

Ook Martine Baay uit de Eerste Kamer, oprichter en erevoorzitter Jan Nagel en Eerste Kamer-fractievoorzitter Martin van Rooijen zegden het vertrouwe in Dales op. Acht provinciale voorzitters en tien Statenleden deden dat al eerder.