De milieuorganisaties Mobilisation for Environment (MOB) en Vereniging Leefmilieu stappen opnieuw naar de rechter vanwege de plannen van het kabinet om de neerslag van stikstof te verminderen. Dat zei MOB-voorzitter Johan Vollenbroek vrijdagavond in het programma Nieuwsuur.

Vollenbroek meent dat de kabinetsplannen niet effectief en niet houdbaar zijn. "90 procent van de ammoniak komt bij de intensieve veehouderij vandaan en die wordt hier nauwelijks of niet aangepakt. Dat is het grote probleem", zegt hij.

Volgens Vollenbroek moet onder meer het aantal koeien, varkens, kippen en geiten omlaag. "Daar komt de ammoniak vandaan, dus daar moet je de maatregelen op treffen en dat gebeurt helemaal niet", stelt hij. "Wij gaan opnieuw procederen en wij gaan dan eisen dat er een nieuw plan komt", zei hij in de uitzending van Nieuwsuur.

Minister Carola Schouten van Landbouw schreef vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer dat het kabinet 5 miljard vrijmaakt voor maatregelen om de neerslag van stikstof te verminderen. Het gaat om maatregelen binnen de landbouw, luchtvaart, industrie, scheepvaart en het verkeer. Te veel stikstof is onder meer slecht voor de biodiversiteit en heeft een negatief effect op dieren.

Het bedrag wordt tot 2030 ingezet om maatregelen in te voeren. 3 miljard wordt volgens de plannen besteed aan het herstel en de versterking van de natuur, 2 miljard wordt besteed om bedrijven te helpen minder uit te stoten.

Procedure tegen nieuwe vergunningen

Vollenbroek weet dat hij tegen het besluit van het kabinet zelf niet kan procederen. "We kunnen wel procederen tegen nieuwe vergunningen (voor onder meer veehouderijen, red.) die straks gaan komen. En dat zullen we ook zeker gaan doen", stelt de milieukenner.

Vollenbroek startte al eerder procedures tegen de staat. Zo wist hij het Programma Aanpak Stikstof (PAS) bij de hoogste rechter tegen te houden. De constructie om de stikstofuitstoot terug te dringen bleek juridisch onhoudbaar.