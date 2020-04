Het kabinet wordt door tientallen politici, organisaties, kerken en gemeentes opgeroepen om een groep van 2.500 kinderen die vastzitten in Griekse vluchtelingenkampen naar Nederland te halen. Dat doen ze donderdag in een paginagrote advertentie in NRC en NRC Next.

"Toon solidariteit in Europa, ook met kinderen op de vlucht", luidt de boodschap aan het kabinet. Onder meer voormalig PvdA-leider Job Cohen en de gemeenten Amsterdam, Den Haag en Utrecht steunen de oproep.

Defence for Children, Stichting Vluchteling en VluchtelingenWerk Nederland zijn initiatiefnemer van de oproep. Zij vragen specifiek om hulp voor kinderen die zonder begeleiding van familie in de vaak overvolle vluchtelingenkampen zitten. "Deze kinderen zijn zeer kwetsbaar en hebben een veilige plek nodig", staat er in de oproep. Het zou gaan om kinderen uit verschillende landen, zoals Afghanistan en Syrië.

In oktober slaakte Griekenland al een noodkreet in de richting van de andere lidstaten van de Europese Unie (EU). In Nederland werd daar destijds niets mee gedaan. Elf andere Europese landen gaven wel gehoor aan de oproep.

Deze landen zijn inmiddels begonnen met evacuaties. Vorige week zijn de eerste kinderen opgevangen door Duitsland en Luxemburg. De ondertekenaars roepen Nederland op solidariteit tonen en het voorbeeld van die landen volgen.

Volgens de initiatiefnemers is de nood alleen maar groter geworden sinds de uitbraak van het coronavirus. Artsen zouden de situatie in de kampen omschrijven als "catastrofaal". "De tijd dringt en de situatie is urgent", staat in de oproep.

