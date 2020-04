Gert-Jan Segers blijft aan als lijsttrekker van ChristenUnie voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2021, laat partijvoorzitter Piet Adema vrijdag weten in een persbericht.

Segers is sinds 2015 politiek leider van de partij. Het partijbestuur draagt Segers nu als enige kandidaat nogmaals voor als lijsttrekker. Volgens partijvoorzitter Adema is het draagvlak van Segers "bijzonder groot".

Tijdens de verkiezingen van 2017 was Segers ook al lijsttrekker en bracht de ChristenUnie in de regeringscoalitie Rutte III met VVD, CDA en D66.

"Gert-Jan slaagt erin om het verhaal van de ChristenUnie kristalhelder neer te zetten én met een kleine fractie ongekende impact te hebben", zegt Adema, die de partijleider omschrijft als "verbindend, ideeënrijk en inspirerend".

Onder de leiding van Segers maakt de partij zich onder meer hard voor het milieu en het klimaat, het indammen van gedwongen prostitutie en het opnieuw invoeren van de basisbeurs.

Segers laat weten dat Nederland met de coronacrisis op een "kantelpunt" staat.

"De crisis laat zien hoe kwetsbaar we zijn. Dat ondanks jaren van economische groei kleine bedrijven en zzp'ers direct in de problemen komen. Dat we te afhankelijk zijn van wat er in verre landen aan beschermingsmiddelen wordt geproduceerd", aldus Segers. Hij zegt met de ChristenUnie toe te willen werken naar een "samenleving met aandacht".