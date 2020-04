Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet hintte in de aanloop naar het Oekraïnereferendum in appjes naar zijn partijcollega's dat hij betaald wordt door een Russische propagandist, blijkt donderdag uit onderzoek van Zembla en De Nieuws BV.

Het gaat om de in Rusland geboren Vladimir Kornilov, van wie Baudet wist dat hij nauwe banden onderhield met het Kremlin.

Baudet ontmoette Kornilov in het najaar van 2015 en heeft in de maanden daarna, in de aanloop naar het Oekraïnereferendum in april 2016, contact met hem gehouden. De FVD-voorman leek op de hoogte te zijn van de Kremlin-connectie, want hij omschreef de man in appberichten aan partijgenoten als "een Rus die werkt voor Poetin".

De onderzoekers baseren zich op onder meer whatsappjes die Baudet ten tijde van de samenwerking verstuurde aan meerdere personen, onder wie voormalig partijgenoot Henk Otten, die zich vaak kritisch uitliet. Otten heeft Baudet meerdere keren tevergeefs gewaarschuwd voor Kornilov.

Baudet verspreidde valse theorieën

De nu 51-jarige Kornilov was rond het Oekraïnereferendum van april 2016 vaak in Nederland en schreef propagandistische artikelen. Enkele daarvan zijn door Baudet in het Nederlands vertaald. Ook verspreidde de FVD-leider doelbewust van Kornilov afkomstige valse theorieën over bijvoorbeeld de aanwezigheid van de Oekraïense geheime dienst in Amsterdam.

Kornilov is geen onafhankelijke journalist. Van 2004 tot 2013 werkte hij als directeur van de Oekraïense tak van het Instituut voor GOS-landen. Het hoofdkantoor daarvan staat in Moskou en in eerder uitgelekte e-mails staat dat het rechtstreeks rapporteert aan het Kremlin.

'Misschien wil Kornilov wel extra betalen'

In appberichten aan toenmalig bestuurslid en penningmeester Otten hintte Baudet dat hij door Kornilov betaald wordt. Toen hij in november 2015 stopte als commentator bij PowNed appte hij: "Misschien wil Kornilov wel extra betalen." Later bedankte hij Otten voor morele steun met: "Daar kan geen Kornilov met al z'n geld tegenop." Beide berichten werden gevolgd door een smiley.

In een interview met Zembla zegt Baudet dat de appjes en berichten moeten worden gezien in het licht van ironie. Grapjes over Russische beïnvloeding werden volgens hem intern veel gemaakt.

In een uitgebreide reactie op het onderzoek van Zembla en De Nieuws BV ontkent Baudet dat zijn partij geld heeft aangenomen van Russische actoren en dat een "rancuneuze ex-penningmeester opnieuw gehoor vindt bij anti-FVD-journalisten".