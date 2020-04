De Tweede Kamerfractie van 50PLUS wil dat het partijbestuur een ledenraadpleging uitschrijft zodat zij het laatste woord krijgen over de partijvoorzitter. Dinsdag zegden drie van de vier Kamerleden het vertrouwen nog op in huidig voorzitter Geert Dales. Alleen fractieleider Henk Krol stond nog achter hem.

"50PLUS is een democratische ledenpartij. Het is aan die leden om te bepalen wie hun voorzitter is", staat in een woensdag gepubliceerde gezamenlijke verklaring.

De vier Kamerleden vragen het partijbestuur om spoedig en op transparante wijze een ledenraadpleging uit te schrijven.

Dinsdag beklaagden 50PLUS-parlementariërs zich over de "autocratische en weinig democratische" bestuursstijl van Dales. Ook verweten ze hem grof taalgebruik, zou hij beledigend zijn naar leden en denigrerend richting de volksvertegenwoordigers.

Zeven van de negen hoofdbestuursleden waren inmiddels al opgestapt. "Een voorzitter van een landelijke politieke partij dient een verbindende rol te hebben, maar Dales werd in toenemende mate zelf het middelpunt van conflict en vertoonde geen oplossingsgericht gedrag", aldus een citaat uit de verklaring.

Het viel dinsdag direct al op dat Krol zich niet schaarde achter deze oproep. "Het is bekend dat drie van de vier leden hun vertrouwen hebben opgezegd in de partijvoorzitter", schrijven de fractieleden nu gezamenlijk. "Het andere lid [Krol] ziet ook de groeiende kritiek die binnen de vereniging gedragen wordt. Hij waardeert de huidige kwaliteit van de fractie en hecht er waarde aan met hen door te gaan."

De eenheid is volgens de fractie weer hersteld. "We kunnen weer ongehinderd met het opkomen van der belangen van onze achterban."

Dales reageerde bij Radio 1 dat hij blij is met de ledenraadpleging.