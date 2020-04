Meerdere Eerste en Tweede Kamerleden van 50PLUS zeggen het vertrouwen in partijvoorzitter Geert Dales op. Dat melden de betreffende kamerleden dinsdag in een persbericht.

Volgens de leden is er een "Steeds groter wordende groep van vooraanstaande leden van 50PLUS" die bezwaren hebben geuit over de bestuursstijl van Dales.

Léonie Sazias, Gerrit Jan van Otterloo en Corrie van Brenk zijn de Tweede Kamerleden die hun vertrouwen in Dales opzeggen. Ook Martine Baay uit de Eerste Kamer, oprichter en erevoorzitter Jan Nagel en Eerste Kamer-fractievoorzitter Martin van Rooijen scharen zich achter het bericht. Acht provinciale voorzitters en tien Statenleden zegden al eerder hun vertrouwen in de partijvoorzitter op.

Als gevolg van het gedrag van Dales ontstond volgens de partijleden grote onrust bij 50PLUS. "Zijn autocratische en weinig democratische stijl van leidinggeven", zoals de leden de bestuursstijl van Dales omschrijven, zou hebben geleid tot het aftreden van zeven van de negen hoofdbestuursleden binnen 50PLUS.

Volgens de partijleden hoort Dales een verbindende rol te hebben maar werd hij steeds vaker "zelf het middelpunt van conflicten". Ook zou hij regelmatig met grof taalgebruik vooraanstaande leden beledigen en zou hij zich volgens het persbericht denigrerend uiten naar volksvertegenwoordigers van de partij. Hierdoor zou het ledenaantal van 50PLUS naar een dieptepunt zijn gezakt.

Verschillende bemiddelingspogingen mislukt

Volgens de partijleden zijn er verschillende bemiddelingspogingen geweest, maar de partijvoorzitter zou niet bereid zijn geweest om zijn gedrag in zoverre aan te passen dat er een werkzame situatie ontstond. Maandag mislukte ook een laatste bemiddelingspoging.

Maandag maakte Dales bekend zich in maart 2021 kandidaat te willen stellen bij de Tweede Kamerverkiezingen. Volgens een verklaring van 50PLUS zouden Nagel en Van Rooijen achter zijn kandidaatstelling staan. In het persbericht van dinsdag noemen zij dit "volstrekt onjuist".

Een woordvoerder van 50PLUS laat aan NU.nl weten dat er dinsdagmiddag een online spoedoverleg plaatsvind binnen de Tweede Kamerfractie. Na het overleg komt de partij mogelijk met een verklaring. Ook Dales zelf is vanwege het spoedberaad nog niet bereikbaar voor een reactie.

Het rommelde al vaker bij 50PLUS. In 2014 vond er een conflict plaats binnen de Tweede Kamerfractie. De twee leden, Baay en Norbert Klein splitsten zich in 50PLUS/Baay en 50PLUS Klein. In 2018 dreigde de helft van het bestuur de andere helft te ontslaan.