Kajsa Ollongren keert dinsdag terug als minister van Binnenlandse Zaken. Zij onderging na de zomer een operatie aan haar bijholtes. Door complicaties duurde het maanden voordat Ollongren volledig herstelde.

Ze keert dinsdag terug op haar post, bevestigt haar woordvoerder een bericht van NOS.nl.

Ollongren neemt al haar ministerstaken weer over van de bewindslieden die haar portefeuilles beheerden tijdens haar afwezigheid. Staatssecretaris Raymond Knops (Binnenlandse Zaken), Stientje van Veldhoven (Infrastructuur) en minister Ank Bijleveld (inlichtingendienst AIVD) dragen vrijwel alle taken weer over aan de bewindsvrouw.

Knops houdt wel toezicht over de ICT-projecten van de overheid. Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) blijft namens D66 de vicepremier, in elk geval zolang de coronacrisis voortduurt. Ollongren was voor haar operatie de vicepremier namens haar partij.