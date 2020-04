Om de rust in DENK te laten wederkeren moet er volgens fractievoorzitter Farid Azarkan een nieuw interim-bestuur aantreden. Daarom heeft hij het bestuur van de partij gevraagd af te treden. Dat zegt hij woensdag in gesprek met NOS.

Azarkan richt zich naar eigen zeggen op het herstel van vertrouwen en het brengen van "rust en verbinding" in de partij. Als het bestuur zijn verzoek honoreert, dan betekent dat ook dat Selçuk Öztürk uit het bestuur moet terugtreden, aldus Azarkan.

"We zitten in een vervelende situatie. Tunahan Kuzu heeft een emotionele post gedaan en verwijt Öztürk een aantal zaken", zegt Azarkan. "We moeten om de tafel gaan zitten, maar daarom is het van belang dat er een interim-bestuur komt."

Voormalig DENK-fractievoorzitter Tunahan Kuzu beschuldigt medeoprichter en Tweede Kamerlid Özturk ervan meegewerkt te hebben aan de onthulling van vorige week waaruit bleek dat Kuzu een "grensoverschrijdende relatie" met een medewerker zou hebben gehad.

Kuzu sprak maandag op Facebook van een "politieke broedermoordaanslag" door zijn voormalige "strijdmakker" met wie hij in 2014 de PvdA verliet en DENK oprichtte.