Het kabinet wil de energieproductie van drie overgebleven kolencentrales, twee op de Maasvlakte en een in de Eemshaven, dit jaar flink terugschroeven. Dat kan eventueel gepaard gaan met sluiting. Zo moet het CO2-doel uit het Urgenda-vonnis alsnog worden gehaald: voor het einde van dit jaar minimaal 25 procent minder uitstoot van broeikasgassen vergeleken met 1990.

De inzet van het kabinet is dat de capaciteit van twee centrales wordt teruggeschroefd tot 25 procent van de totale capaciteit, in combinatie met de sluiting van de derde centrale.

Welke kolencentrale uiteindelijk dicht gaat, is nog niet bekend, bevestigen bronnen donderdag aan NU.nl na berichtgeving van de NOS.

De kolencentrales zijn relatief nieuw, ze werden in 2015 en in 2016 opgeleverd. Het gedeeltelijk sluiten van de centrales is onderdeel van een totaalpakket om de CO-uitstoot terug te brengen.

Verantwoordelijk minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) heeft groen licht gekregen om de eigenaren uit te kopen en een sociaal plan voor de werknemers op te stellen.

Deze overeenkomst wordt naar verwachting de komende weken door Wiebes bekendgemaakt. Aanvankelijk zouden de plannen voor 1 april naar buiten komen, dat was de wens van de Tweede Kamer. Door de coronacrisis heeft Wiebes alleen "iets meer tijd" nodig, maar wel met het doel om het doel van het Urgenda-vonnis te halen.

Eind vorig jaar stemde het parlement in dat de oude kolencentrales per 2025 de deuren moeten sluiten.

Begroting kan door coronacrisis de prullenbak in

Op dit moment lopen de onderhandelingen voor de Voorjaarsnota, daarin wordt de lopende overheidsbegroting bijgesteld. Dan wordt ook het financiële plaatje van de sluiting duidelijk.

Minister Wopke Hoekstra van Financiën zei onlangs al dat de oorspronkelijke begroting de prullenbak in kan vanwege de coronacrisis. Hoekstra moet tot maximaal 65 miljard euro extra lenen voor de komende drie maanden vanwege de economische schade. Daarbij komen nog de extra kosten voor de klimaatplannen en het stikstofdossier.

In december bevestigde de Hoge Raad de uitspraak van het gerechtshof dat de Nederlandse overheid zich moet houden aan de klimaatafspraken.