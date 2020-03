SP'er Sadet Karabulut stopt volgend jaar als Tweede Kamerlid. Ze meldt zaterdag op Facebook dat ze zich niet verkiesbaar zal stellen voor de verkiezingen in maart.

Karabulut wijst erop dat ze nog niet klaar is met de wereld te veranderen. "Daar zal ik vermoedelijk nog wel een jaar of dertig mee bezig zijn. Wel omdat ik denk dat ik onder de huidige omstandigheden, op een andere manier effectiever kan zijn."

Bij de verkiezingen in 2006 werd Karabulut voor het eerst gekozen als lid van de Tweede Kamer. Ze houdt zich momenteel vooral bezig met Buitenlandse Zaken en Defensie. Twee jaar geleden was ze naast Lilian Marijnissen de enige kandidaat om fractievoorzitter Emile Roemer op te volgen. Die strijd verloor ze.

"De afgelopen jaren zijn voor mijn partij en mij persoonlijk niet altijd even makkelijk geweest", schrijft Karabulut. "We hebben de nodige discussie over ideologie, strategie en standpunten gevoerd. We hebben keihard gewerkt aan concrete verbeteringen in het dagelijks leven van mensen. Soms hebben we gewonnen, soms verloren."

Ook zegt ze dat de interne discussie voor vernieuwing en vooruitgang nodig is en zal blijven doorgaan. "De gemene deler is en zal wat mij betreft de inzet voor sociale rechtvaardigheid voor iedereen moeten blijven." Karabulut laat verder weten dat ze zich zal blijven inzetten voor waar de SP voor staat.