De rechtbank in Lelystad heeft woensdag bepaald dat de VPRO de uitspraken over Thierry Baudet in het programma Buitenhof niet hoeft te rectificeren. Wel noemt de rechtbank de weergave van de woorden van de politicus door de presentatrice "gebrekkig."

De rechtbank oordeelde dat de VPRO niet onrechtmatig heeft gehandeld tegenover Baudet en dus ook niet hoeft te rectificeren.

Presentatrice Natalie Righton legde op 23 februari in het programma Buitenhof een samenvatting van eerder gedane uitspraken van Baudet voor aan Henk Otten, medeoprichter en voormalig lid van Forum voor Democratie.

Volgens de presentatrice sprak de partijleider in een debat van "een vooropgezet plan" van de Europese Unie "om het blanke Europese ras te vervangen door Afrikaanse migranten".

Sprake van gebrekkige parafrasering

De rechtbank is van mening dat Righton heeft geparafraseerd, "dat wil zeggen: in haar eigen woorden weergegeven", aldus de rechtbank. "Wel is die parafrasering gebrekkig omdat de presentatrice de woorden 'blank', 'ras' en 'vervangingen' heeft gebruikt, die Baudet niet heeft genoemd in het debat en die nu juist een bijzonder negatief gewicht hebben."

Dit betekent niet dat de VPRO onrechtmatig heeft gehandeld. Volgens de rechtbank heeft de omroep vrijheid van meningsuiting die maar in beperkte gevallen mag worden ingeperkt.

"En Baudet heeft in het verleden uitspraken gedaan over een dominant blank Europa en ook dat speelt een rol bij de vraag in hoeverre de vrijheid van meningsuiting van de VPRO in dit geval reikt", voegt de rechtbank daaraan toe.

Baudet gaat niet in hoger beroep

FVD laat op Twitter weten teleurgesteld te zijn in de uitspraak en vooral omdat de rechtbank van oordeel is dat er onjuist is geparafraseerd, maar dit geen gevolgen heeft.

"Onze advocaat adviseert hoger beroep", aldus FVD. "Maar vanwege de coronacrisis concentreren we ons momenteel volledig op ons politieke werk. Ons punt is duidelijk gemaakt."