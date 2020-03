De overheidsfinanciën staan er op dit moment dermate goed voor dat er genoeg financiële ruimte is om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen, zegt premier Mark Rutte vrijdag tijdens zijn wekelijkse persconferentie.

"We hebben de staatsschuld teruggebracht tot een bepaald niveau. Daarmee kunnen we op onze begroting een eerste dreun van 80 tot 90 miljard euro opvangen", zei Rutte.

De staatsschuld komt volgens het Centraal Planbureau (CPB) dit jaar uit op ongeveer 46 procent van de omvang van de economie. Volgens Europese regels mag dit niet oplopen tot hoger dan 60 procent.

Het kabinet beraadt zich op nadere maatregelen, maar Rutte kon hier nog niets concreets over zeggen. Geld mag niet het uitgangspunt zijn, vindt de premier. "We zullen onze economie whatever it takes beschermen tegen deze crisis."

Deze week presenteerde het kabinet een eerste pakket met maatregelen om ondernemers die problemen ondervinden van de coronamaatregelen te helpen. Daaronder vallen onder meer de uitbreiding van de werktijdverkorting, uitstel van het betalen van belastingen en makkelijkere toegang tot een overbruggingskrediet.

Wiebes: 'Hulp wordt niet automatisch: u vraagt, wij draaien'

Minister Eric Wiebes (Economische Zaken) verwacht dat vooral de luchtvaart, de horeca en de culturele sector direct hard worden getroffen. "Dat zal verdergaan naar de transportsector en de reisbranche", zei hij vrijdag.

Ondernemers kunnen gebruikmaken van de zogenoemde Borgstelling MKB-kredieten (BMKB), een al bestaande kredietregeling. De overheid staat garant voor een deel van die lening en breidt dat aandeel verder uit.

"De coronacrisis is een erkende toegangspoort naar deze kredieten", zegt Wiebes over de lening. Ondernemers moeten wel aantonen dat zij het geld voor de korte termijn nodig hebben. "Maar het wordt niet automatisch: u vraagt, wij draaien. Het gaat nog altijd om publiek geld."

