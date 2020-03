De basisscholen, middelbare scholen en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) blijven vanwege de coronamaatregelen tot en met 31 maart open, maar de onderwijsinstellingen kunnen hier op basis van een eigen afweging van afwijken.

"Scholen worden niet aan het onmogelijke gehouden", zei minister Arie Slob (Onderwijs) vrijdag na afloop van de ministerraad. "Maar het is wel fijn als ze openblijven", voegde de bewindsman toe.

Er zijn geen medische redenen om de scholen dicht te doen, vindt Slob. Het kabinet laat zich op dit punt adviseren door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Daarnaast zijn de ouders van de kinderen hard nodig om het coronavirus te bestrijden, zoals het zorgpersoneel. Als zij vanwege hun kinderen die niet naar school kunnen ook thuisblijven, verslechtert dat de situatie, is de kabinetsopvatting.

Slob benadrukt met klem dat leerlingen, docenten en ondersteunend personeel thuis moeten blijven als zij klachten hebben.

De minister begrijpt dat veel factoren een rol spelen bij de afweging om een school wel of niet open te houden. "Als een school merkt dat veel mensen zijn weggevallen en de veiligheid in het geding is, dan kun je je eigen conclusies trekken. Daar hebben scholen de ruimte voor."

Geen boete voor ouders die Leerplichtwet overtreden

De Tweede Kamer riep het kabinet in de nacht van donderdag op vrijdag op om ouders die hun niet-zieke kinderen thuislaten geen boete te geven op grond van de Leerplichtwet.

Het zijn de gemeenten die hier normaal op toezien, maar Slob laat weten dat vanuit het ministerie in ieder geval niet in termen van beboeten wordt gedacht. "Wij zitten niet in een sfeer van toezicht houden en boetes. Dat was niet eens in ons hoofd opgekomen."

