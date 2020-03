Evenementen met meer dan honderd personen in Nederland worden afgelast, mensen moeten thuiswerken indien mogelijk en wie koorts of luchtwegklachten heeft, moet sowieso binnenblijven. Dit zijn de belangrijkste maatregelen in de strijd tegen de verdere verspreiding van het coronavirus die premier Mark Rutte samen met volksgezondheidsminister Bruno Bruins en het RIVM donderdag aankondigden. Scholen blijven vooralsnog gewoon open.

Een reden voor de maatregelen was dat er niet-herleidbare besmettingen in Nederland zijn geconstateerd. Daarmee is er geen vat meer op waar er mensen besmet zijn met het coronavirus, is uitgelegd tijdens een persconferentie.

Scholen worden vooralsnog niet gesloten. Dat heeft er volgens Rutte vooral mee te maken dat "ouders dan ook thuis moeten blijven. Ouders die werken op plekken die we hard nodig hebben". Kinderen die klachten hebben, moeten uiteraard wel gewoon thuisblijven.

De maatregelen zijn zeker tot 31 maart van kracht. Er wordt door de premier niet uitgesloten dat er de komende dagen nog meer maatregelen worden genomen om de verspreiding van het virus tegen te gaan.

Aantal bevestigde besmettingen opgelopen

Het RIVM maakte eerder op de dag bekend dat het aantal bevestigde besmettingen in Nederland met 111 nieuwe patiënten is opgelopen naar 614. Het aantal doden als gevolg van de ziekte komt in Nederland uit op vijf.

Voor aanvang van het crisisoverleg kondigde het kabinet maatregelen aan om de economie te stimuleren. Ondernemers mogen onder bepaalde voorwaarden het betalen van hun belastingen uitstellen, er komen gunstige leningen voor de midden- en kleinbedrijven (mkb) en de werktijdverkorting wordt uitgebreid.

Donderdagavond debat over coronavirus in Tweede Kamer

Afgelopen maandag kwam het kabinet voor het laatst samen voor een crisisoverleg. Toen benadrukte Rutte dat Nederland zich nog steeds in de zogenoemde indamfase bevindt, wat betekent dat er nog geen verregaande maatregelen nodig zijn. Wel riep hij alle Nederlanders op om geen handen meer te schudden.

De Tweede Kamer debatteert donderdag 18.30 uur met premier Rutte over de aanpak van de bestrijding van het coronavirus.

