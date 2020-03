De advocaat van de VPRO, Jens van den Brink, heeft woensdag in de rechtbank van Lelystad naar voren gebracht dat Thierry Baudet de strekking van zijn eigen woorden negeert. De FVD-voorman stelt dat een presentatrice van Buitenhof hem woorden in de mond heeft gelegd, met volgens zijn advocaat als doel karaktermoord te plegen op zijn cliënt.

De politicus stapte naar de rechter nadat de VPRO weigerde de gewraakte uitspraak van presentatrice Natalie Righton in het programma Buitenhof te rectificeren.

Righton legde op 23 februari een samenvatting van eerder gedane uitspraken van Baudet voor aan Henk Otten, medeoprichter en voormalig lid van het FVD. Volgens de presentatrice sprak de partijleider in een debat van "een vooropgezet plan" van de EU "om het blanke Europese ras te vervangen door Afrikaanse migranten".

Advocaat Jens van den Brink laat namens de omroep weten dat de woorden juist zijn geparafraseerd en dat Baudet "heel consequent" is in wat hij zegt. "Soms met andere woorden, maar zijn boodschap is helder. Dat maakt dit kort geding nogal bizar."

Van den Brink liet ter ondersteuning een fragment van Baudet uit horen waarin hij spreekt over "homeopathische verdunning van het Nederlandse volk".

Advocaat Baudet: er is keihard gelogen

Volgens Baudet is de parafrase van Righton een "schandelijke leugen" en zou hij de woorden die de presentatrice hem in de mond legt nooit uitgesproken hebben.

Zijn advocaat Dirk Vermaat herhaalde woensdag dat er door de VPRO "keihard is gelogen" en dat er woorden "Baudet in de mond zijn gelegd die een racistische connotatie hebben en dus schadelijk zijn voor hem".

De VPRO had deze kwestie volgens Vermaat kunnen voorkomen als Righton duidelijk had gemaakt dat haar uitspraken een persoonlijke samenvatting vormden van de woorden van Baudet of wanneer zij van tevoren wederhoor had gepleegd.

"Hij wil met een rectificatie bereiken dat hij geen racist is en dat is in veel opzichten opmerkelijk", merkt Van den Brink op. "Dit heeft Buitenhof ook nooit geïmpliceerd."

Baudet gelooft in complot: 'Veerdiensten met immigranten vanuit Afrika'

In het bewuste debat sprak Baudet over "het opzetten van veerdiensten om immigranten vanuit Afrika over te zetten naar Europa om de nationale identiteit te verzwakken zodat er geen nationale staten meer zullen zijn".

Volgens Baudet is er sprake van een complot van voorstanders van de EU, met als doel Europese landen stuk te maken door steeds meer macht aan Brussel toe te kennen. "Van Napoleon tot Hitler tot wat je nu hebt in de EU: altijd maar die poging om die Europese landen onder centraal gezag te brengen", zei hij in het debat.

Of de rechtbank woensdag al uitspraak doet in het kort geding is niet duidelijk.