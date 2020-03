Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft de Tweede Kamer een vertrouwelijk document over de zaak rond Julio Poch tien jaar lang onthouden, meldt Nieuwsuur dinsdag. De Argentijns-Nederlandse piloot werd in 2009 in Spanje gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij de dodenvluchten in Argentinië.

In de nota wordt een overleg van de Argentijnse ambassadeur met het Nederlandse ministerie van Justitie en Veiligheid en het ministerie van Buitenlandse Zaken beschreven. Dit overleg vond drie weken voor de arrestatie van Poch plaats. Hieruit wordt duidelijk dat Argentinië Nederland politiek onder druk zette om Poch uitgeleverd te krijgen.

Het document is volgens Nieuwsuur bekend bij het ministerie, maar bewust achtergehouden. Het zou gaan om een "intern ambtelijk document" dat vanwege de inhoud "in de regel niet naar de Kamer wordt gestuurd". Het ministerie stuurde het document wel naar de commissie die dossieronderzoek doet naar de zaak tegen Poch.

Pochs advocaat Geert-Jan Knoops zegt tegen Nieuwsuur dat het document een bewijs is van politieke bemoeienis met de zaak tegen de piloot. Tot dusver houdt het kabinet vol dat Nederland niet intensief betrokken was bij de uitlevering van de piloot en dat de overheid alleen rechtshulp heeft verleend.

Argentinië had een internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd tegen Poch, omdat hij 1976 en 1983 zou hebben meegewerkt aan de zogenoemde dodenvluchten. Tijdens deze vluchten werden gevangenen en politieke rivalen van het regime van president Jorge Videla vanuit vliegtuigen in zee gegooid. Poch zat acht jaar lang vast en werd eind 2017 vrijgesproken.

Minister wilde Rijkswet op het Nederlanderschap aanpassen

Het Zuid-Amerikaanse land hoopte ten tijde van de arrestatie dat Nederland de piloot zou uitleveren. Dat bleek echter niet mogelijk, omdat de landen geen dergelijk uitleveringsverdrag hebben gesloten. Andere landen, zoals Spanje, hebben wél zo'n overeenkomst met Argentinië. Uiteindelijk werd Poch in Spanje opgepakt. In februari werd bekend dat dit een door Nederland bedacht plan was.

Uit het document blijkt volgens Nieuwsuur onder meer dat de toenmalige minister van Justitie Ernst Hirsch Ballin ook bereid was om de Rijkswet op het Nederlanderschap aan te passen. Die aanpassing had het mogelijk moeten maken om Poch alsnog aan Argentinië uit te leveren. Dit zou niet gedaan zijn omdat een wetsaanpassing te lang zou duren voor de Argentijnen.