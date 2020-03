Voormalig VNO-NCW-voorzitter Bernard Wientjes gaat namens het ministerie van Binnenlandse Zaken in gesprek met Zeeland om in kaart te brengen hoe de provincie gecompenseerd moet worden voor het afblazen van de verhuizing van de marinekazerne van Doorn naar Vlissingen.

Wientjes moet als 'speciaal adviseur' met de provincie, Vlissingen en het waterschap Scheldestromen in overleg om tot een "aanvaardbaar compensatiepakket" te komen.

Het kabinet spreekt zelf van een "voorgenomen besluit" om de verhuizing af te blazen. Het definitieve besluit valt als ook de knoop over het compensatiepakket is doorgehakt. Wat commissaris van de Koning Han Polman betreft, moet het kabinet de afspraak om de kazerne naar Vlissingen te verhuizen gewoon nakomen.

Als het besluit definitief wordt, dan is compensatie volgens hem "vanzelfsprekend", "maar eerst moet het kabinet werken aan het herstel van vertrouwen". Dat is volgens Polman mogelijk met "een ruimhartige en volwaardige compensatie".

Minister Raymond Knops (Binnenlandse Zaken) verwacht met het compensatiepakket een "eerste stap" gezet te hebben om het vertrouwen van de Zeeuwen terug te winnen. "Daarbij draait het niet alleen om geld, maar ook om de mensen in de regio en de kansen voor de toekomst", aldus Knops.

Onder meer de geleden schade en de gemaakte kosten moeten in kaart worden gebracht, maar er moet ook een plan komen voor hoe Den Haag de provincie kan helpen om de Zeeuwse economie te versterken. Op die manier wil het kabinet ervoor zorgen dat de provincie kan rekenen op een sociaal-economische ontwikkeling waar de regio op had gehoopt met de komst van de marinierskazerne.

Het kabinet hoopt dat de gesprekken voor de zomer zijn afgerond.

Inzetbaarheid elitekorps in gevaar

Vorige maand maakte het kabinet bekend dat de verhuizing van de marinierskazerne van Doorn naar Vlissingen niet doorgaat en dat er is gekozen voor de Gelderse plaats Nieuw-Milligen bij Apeldoorn.

Staatssecretaris Barbara Visser (Defensie) besloot af te zien van de verhuizing naar Zeeland en maakte daarmee een eind aan de afspraak uit 2012 dat het elitekorps naar Vlissingen zou gaan.

Vorige maand bood zij in een Kamerdebat de Zeeuwen haar excuses aan voor de manier waarop de besluitvorming tot stand is gekomen. Visser hakte na jarenlange twijfel over de verhuizing een knoop door, omdat volgens haar de inzetbaarheid van het elitekorps op de lange termijn in gevaar dreigde te komen.

Uit onderzoek bleek dat veel van mariniers het korps zouden verlaten als de kazerne naar Zeeland zou verhuizen, onder meer vanwege veranderende rolpatronen in het gezinsleven. Zo zagen de partners van de mariniers op tegen de carrièreperspectieven in Zeeland.

Premier Mark Rutte verdedigde het kabinetsbesluit donderdagavond op een VVD-bijeenkomst in Zeeland. Hij bood daarbij de Zeeuwen zijn excuses aan.