Op een bijeenkomst in Vlissingen heeft premier Mark Rutte donderdagavond namens het kabinet zijn excuses aangeboden voor de gang van zaken rond het afblazen van de komst van een marinekazerne naar de stad.

Op 14 februari maakte het kabinet bekend dat de verhuizing van de marinierskazerne van Doorn naar Vlissingen van de baan is: er is toch niet gekozen voor een kazerne in Zeeland, maar voor een in het Gelderse Nieuw-Milligen, bij Apeldoorn.

Tijdens de bijeenkomst legde Rutte uit dat de mariniers niet naar Zeeland wilden komen omdat ze dan te veel van huis zijn en omdat zij hun gezinnen niet zouden willen ontwortelen. Volgens Omroep Zeeland zou Rutte hebben gezegd dat hij een leegloop binnen het Korps Mariniers vreest en dat het een te groot risico zou zijn voor de veiligheid van Nederland om de marinierskazerne in Vlissingen neer te zetten.

Rutte gaat kijken naar financiële compensatie voor Zeeland

Rutte heeft wederom toegezegd dat er gekeken gaat worden hoe de provincie financieel gecompenseerd kan worden voor de kosten die tot nu toe zijn gemaakt en de economische schade die de provincie heeft door het wegblijven van de kazerne. De premier kwam echter niet met concrete plannen en kon de Zeeuwen niets beloven.

Rutte was in Zeeland op uitnodiging van de VVD-afdeling in Zeeland. Die heeft altijd fel voor de komst van de kazerne gepleit en is nu teleurgesteld in partijgenoten Rutte en Barbara Visser, de staatssecretaris van Defensie.

Eerder bood staatssecretaris Visser al haar excuses aan voor de manier waarop zij heeft besloten de verhuizing af te blazen. "Ik had mijn twijfels over de verhuizing eerder moeten delen met Zeeland en met de Tweede Kamer", zei de bewindsvrouw midden februari in de Tweede Kamer.