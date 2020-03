Tweede Kamerlid Isabelle Diks (GroenLinks) heeft met het ontvangen van een verblijfskostenvergoeding geen regels geschonden, blijkt volgens de NOS uit onderzoek van de integriteitsadviseur van de Tweede Kamer. Ze werd eerder dit jaar beschuldigd van het onterecht ontvangen van de vergoeding.

Diks stond eind vorig jaar ingeschreven in Leeuwarden, terwijl ze ook in Den Haag woonde. Ze ontving maandelijks een verblijfskostenvergoeding van 2.000 euro, meer dan wat in Den Haag woonachtige Kamerleden ontvangen.

Diks kwam in opspraak omdat ze in de praktijk voornamelijk in Den Haag verbleef. Het Kamerlid en GroenLinks vroegen vanwege de ophef de integriteitsadviseur Jacqueline Biesheuvel om de situatie te bekijken. Zij zegt nu dat Diks "conform de letter van de Wet schadeloosstelling" heeft gehandeld.

Diks was van plan om in Leeuwarden te blijven wonen, waar ze voor haar aanstelling als Tweede Kamerlid actief was als wethouder, maar besloot onverwachts een woning in Den Haag te nemen. Reden hiervoor was een ernstige ziekte waardoor ze niet heen en weer kon reizen. Het duurde daarnaast enige tijd voordat ze genezen was.

Diks laat in een persbericht weten "steeds naar eer en geweten" te hebben gehandeld. Toch stort ze een deel van de ontvangen verblijfskostenvergoeding terug.