SP, GroenLinks en PvdA hebben een gezamenlijke boodschap aan het kabinet: er moet volgend jaar 2,4 miljard euro meer naar de zorg, het onderwijs, betaalbare woningen en het klimaat. Het geld moet beschikbaar komen door de beoogde belastingverlaging voor grote bedrijven voor volgend jaar terug te draaien.

Gebeurt dat niet, dan stemmen SP, GroenLinks en PvdA niet in met de belastingplannen van het kabinet voor 2021, maken partijen dinsdag tijdens een gezamenlijke bijeenkomst in Amsterdam bekend.

De coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie heeft al geen meerderheid in de Eerste Kamer. Met dit dreigement van de drie linkse oppositiepartijen wordt dat nog moeilijker, maar niet onmogelijk.

"Afgelopen weken deed ik avonden door het hele land met mensen die in de zorg, het onderwijs en bij de politie werken. Het is duidelijk, de nood is hoog en investeringen zijn daar keihard nodig voor onze samenleving", zei SP-leider Lilian Marijnissen.

Lodewijk Asscher (PvdA): Laten we daarom nu investeren in wat echt belangrijk is: de zekerheid van een betaalbaar huis, van een leraar voor de klas en van mooie natuur waarvan we kunnen genieten."

"De tijd dat de samenleving accepteert dat multinationals miljarden krijgen die de burger moet betalen, die ligt achter ons", zei GroenLinks-leider Jesse Klaver.

Het kabinet wil de winstbelasting in 2021 voor grote bedrijven verlagen van 25 naar 21,7 procent.

'Klaar met tien jaar rechtse politiek van Rutte'

Vorig jaar vloog Klaver nog anders aan. Hij wilde niet meer meedoen met wat hij zelf "scorebordpolitiek" noemde; het boven de markt laten hangen of je wel of niet met een begroting instemt. "Wij gaan niet dreigen. Waar we voor zijn, zijn we voor en waar we tegen zijn, zijn we tegen", zei Klaver afgelopen oktober bij de laatste Algemene Politieke Beschouwingen.

"Vanavond zijn wij klaar met tien jaar rechtse politiek van Rutte", was dinsdagavond zijn boodschap.

Marijnissen waarschuwde voor een bomvolle zaal dat ze het nu “heus niet overal over eens zijn”. Linkse samenwerking is vaker aangekondigd door de partijen in de vorm van een initiatiefwet of een tegenbegroting.

Sommige aanwezigen waren teleurgesteld dat er niet werd gesproken over een partijfusie of een gezamenlijk verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2021.

Deze stap moet laten zien dat de partijen een vuist kunnen maken om et huidige beleid een halt toe te roepen, zei Asscher.