VVD, CDA en Forum voor Democratie zijn met Lokaal Brabant in gesprek om tot een meerderheidscoalitie in de provincie Noord-Brabant te komen. De partijen zeggen "voldoende gezamenlijk basis" gevonden te hebben om verder te praten over een hoofdlijnenakkoord, meldt de provincie op haar website.

Noord-Brabant is naarstig op zoek naar een nieuw provinciaal bestuur sinds het CDA in december uit het college is gestapt. De partij keerde zich tegen het eigen stikstofbeleid na dreigementen van boerenorganisatie Farmers Defence Force.

CDA en VVD stelden begin februari liever een coalitie met FVD te onderzoeken dan een variant met D66, GroenLinks, PvdA en SP.

Christophe van der Maat, VVD-voorman in Noord-Brabant, denkt dat Lokaal Brabant "dicht bij de ideeën van VVD, Forum voor Democratie en CDA voor de toekomst van Brabant" staat. Wil van Pinxteren (Lokaal Brabant) zegt de gesprekken met vertrouwen aan te gaan.

Samenwerking met Baudet niet onomstreden

De provinciale samenwerking van VVD en CDA met FVD is niet onomstreden.

Na de onjuiste en omstreden 'Marokkanen'-tweet van Thierry Baudet riepen onder meer D66 en GroenLinks de VVD en CDA op om niet met FVD in zee te gaan. Volgens Rob Jetten (D66) zouden VVD en CDA met de samenwerking het signaal afgeven dat "racistische uitspraken worden getolereerd".

Onlangs kwam Baudet opnieuw in opspraak. Dit keer doordat hij de extreemrechtse omvolkingstheorie verspreidde in de Tweede Kamer.

Met name binnen het CDA is er kritiek op een eventuele samenwerking met de rechts-populistische partij van Baudet. Een deel van de achterban van het CDA heeft nare herinneringen aan de gedoogconstructie met de PVV die intern bij de christendemocraten tot verdeeldheid leidde.

De lokale CDA-fractie van het Brabantse Oisterwijk heeft de partij opgeroepen af te zien van verdere onderhandelingen met Forum, zo schrijft het Eindhovens Dagblad. Het dagblad tekende eerder al op dat meerdere Brabantse CDA'ers zich tegen onderhandelingen met FVD keerden.

VVD-leider Mark Rutte vindt de 'treintweet' echter geen reden om FVD uit te sluiten. Het CDA, dat zonder partijleider zit, heeft de formatie in Noord-Brabant bij monde van fractievoorzitter Pieter Heerma en de twee kandidaat-partijleiders Hugo de Jonge en Wopke Hoekstra tot een lokale afweging gemaakt.