De Tweede Kamer heeft dinsdag tijdens het Vragenuur forse kritiek geuit op het optreden van staatssecretaris Ankie Broekers-Knol. De Kamer wil weten waarom zij niet eerder heeft gemeld dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) jaarlijks niet 17 miljoen euro, maar 70 miljoen euro aan dwangsommen moet uitkeren aan asielzoekers.

"Hoe kun je er zo een puinhoop van maken", wilde GroenLinkser Bram van Ojik weten. Attje Kijken (PvdA) sprak van "een brevet van onvermogen". SP'er Japser van Dijk: "Het asielbeleid van drie kabinetten-Rutte heeft gefaald."

Uit een interne memo in handen van NRC Handelsblad blijkt dat de IND 1 miljoen euro per week kwijt is aan het uitbetalen van dwangsommen. De overheid is wettelijk verplicht de dwangsommen uit te betalen als blijkt dat asielaanvragen niet tijdig in behandeling worden genomen.

Voor 2020 betekent dat een kostenpost van 70 miljoen euro en misschien zelfs meer, terwijl Broekers-Knol eerder sprak van een kostenpost van 17 miljoen euro.

GroenLinks noemt het onbegrijpelijk dat de asielprocedure dusdanig niet op orde is, dat er miljoenen moeten worden uitbetaald. "Hoe is dit mogelijk? Het aantal asielaanvragen is stabiel, beheersbaar en voorspelbaar." Volgens Van Ojik is de "puinhoop" een rechtstreeks gevolg van de bezuinigingen op het IND-personeel en het sluiten van de opvanglocaties.

Kamer hekelt 'bureaucratisch geneuzel'

Broekers-Knol zei zelf geschrokken te zijn van de nieuwe schatting van de kosten. Ze zei dat ze op het departement "terloops" gehoord had dat de uitbetalingen niet 17 miljoen euro, maar 70 miljoen euro zouden bedragen. Alvorens de Kamer te kunnen informeren, zou zij eerst een aantal ambtelijke procedures moeten doorlopen.

Eerder op de dag kondigde zij aan een programmadirecteur bij het IND aan te stellen die zich met de doorlooptijden van de asielaanvragen moet bezig houden. Ook komt er een 'taskforce' die de justitietop op de hoogte moet houden van de laatste stand van zaken.

Ook daar lijkt de Kamer weinig van onder de indruk. "Wat is dit in hemelsnaam voor bureaucratisch geneuzel? aldus PVV'er Emiel van Dijk. "Feit is dat deze staatssecretaris door blijft gaan met het uitkeren van euro's aan gelukszoekers."

Van Ojik omschreef de maatregelen als "niet baanbrekend", vooral gezien het feit dat de problematiek al jaren bekend is. "Ik mag hopen dat dit soort evidente en voor de hand liggende managementvraagstukken eerder zijn opgepakt." Hij wil weten hoe Broekers-Knol zelf de politieke regie neemt.

'Hoe lang blijft dit nog duren'

De PvdA wil vooral weten hoe lang het nog gaat duren voordat de achterstanden zijn weggewerkt. "Anders blijven we elke week één miljoen euro uitkeren. Dat is geld dat we beter kunnen gebruiken om meer mensen bij de IND aan te nemen om de doorlooptijden weg te werken", aldus Kuiken.

Een inschatting van hoe lang de Broekers-Knol denkt nodig te hebben kon zij niet geven. Op vragen van de VVD, CDA, FVD en SGP om de dwangsommen per direct te stoppen, moest zij erkennen dat dat niet mogelijk is. "Als overheid moeten we ons aan de termijnen houden. We kunnen de wet niet in één dag buiten werking stellen."