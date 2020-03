Het kabinet werkt aan noodscenario's voor het geval dat het aantal mensen dat besmet is met het coronavirus zo hoog wordt, dat de ziekte niet meer in kan worden ingedamd. "We proberen zolang mogelijk in de indamfase te blijven", zei premier Mark Rutte dinsdag na een speciaal ingelast crisisoverleg. "Maar het kan zijn dat het groter wordt en daar moet je op voorbereid zijn."

Meerdere ministers, onder wie de minister van Defensie, Justitie, maar ook Onderwijs en Sociale Zaken, kwamen op het ministerie van Justitie en Veiligheid bijeen om zich door minister Bruno Bruins (Volksgezondheid) bij te laten praten over het COVID-19-virus.

Het kabinet heeft gesproken over noodscenario's en crisismaatregelen die eventueel genomen moeten worden in het geval het aantal besmettingen in groten getale toenemen. Wat die scenario's en noodmaatregelen zijn, wil het kabinet niet zeggen. Rutte: "Daar ga ik niets over zeggen. Wanneer die maatregelen aan de orde zijn, worden ze bekendgemaakt.

Of dat betekent dat bijvoorbeeld de scholen op slot gaan of dat bedrijven dichtgaan, is dus niet bekend. "We zijn in een fase waarin we proberen de ziekte in te dammen. We kunnen in de komende dagen nadere mededelingen komen over veranderingen in de aanpak", aldus Rutte.

'We zijn voorbereid en we staan klaar'

Volgens de premier kan niet worden gesteld dat het kabinet momenteel situatie onder controle heeft. "Onder controle zou betekenen dat er nu geen patiënt bijkomt, die garantie kunnen wij niet geven. De verwachting is dat de teller zal oplopen", zei de premier.

"Wat we onder controle willen houden is de hele aanpak. Dat betekent dat wij als politici niet moeten gaan verzinnen wat verstandig is, maar dat we ons baseren op deskundige adviezen. Dat betekent dat wij ons voorbereiden en dat we klaarstaan. En dat staan we."

Rutte benadrukte dat de kinderen gewoon naar school kunnen blijven gaan en dat de vergaderingen in het bedrijfsleven niet geannuleerd hoeven te worden. Ook worden er geen grote evenementen afgezegd. "Dat is in de huidige fase waarin we zitten niet zinvol." Mochten er toch twijfels zijn bij scholen en bedrijven, dan adviseert de premier om advies in te winnen bij de lokale GGD.

De zogenoemde Ministeriële Commissie Crisisbeheersing kwam eerder bijeen rond de aanslag op vlucht MH17 en de orkaanramp op Sint-Maarten. Of er sprake is van een coronacrisis wil Rutte niet zeggen. "Dat is een definitiekwestie."

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.