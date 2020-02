50PLUS in Noord-Brabant wil toch niet deelnemen aan een rechtse coalitie met de VVD, Forum voor Democratie en de CDA, bevestigt de fractievoorzitter Jan Frans Brouwers zaterdag aan het Eindhovens Dagblad.

50PLUS was de meest logische coalitiepartner voor de drie partijen, maar volgens Brouwers is de partij niet klaar voor de coalitie. Dat heeft onder meer te maken met het recente overlijden van statenlid Rinus van Weert. "Wij zijn een partij in opbouw, daar was Rinus een van de steunpilaren bij", zegt Brouwers. Brouwers zit zelf nog geen jaar bij de Provinciale Staten. "Op dit moment vinden wij het daarom niet verstandig om bestuursverantwoordelijkheden te gaan dragen", zegt hij tegen het Eindhovens Dagblad.

Eerder deze week werd al duidelijk dat het landelijk bestuur zijn twijfels had bij een coalitiedeelname. Partijvoorzitter Geert Dales zei dat hij samenwerking met Forum voor Democratie niet uitsloot, maar dat hij er wel zijn reserves bij had.

Voor de VVD, Forum voor Democratie en het CDA valt er nu een serieuze optie weg. De andere twee opties voor een meerderheid zijn de partijen Lokaal Brabant en CU/SGP die beide één zetel hebben in de provinciale staten.