De Belastingdienst gaat een speciaal crisisteam oprichten dat zich bezighoudt met de toeslagenaffaire in de kinderopvang. Deze afdeling krijgt de opdracht om gedupeerde ouders zo goed mogelijk te informeren en waar nodig te compenseren.

Dat schrijft de nieuwe staatssecretaris van Financiën Alexandra van Huffelen donderdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Van Huffelen, sinds 28 januari aangetreden als staatssecretaris, richt zich binnen de Belastingdienst voornamelijk op de afhandeling van de toeslagenaffaire. Zij vervangt de in december opgestapte Menno Snel.

Het crisisteam moet beleid gaan maken over hoe ouders zo snel mogelijk financieel gecompenseerd kunnen worden. Ook wordt hulp geboden in de ondersteuning van bijvoorbeeld schuldsanering als mensen door de fiscus in financiële problemen komen.

Tot slot komt er een speciaal loket, zowel online, telefonisch als fysiek, waar gedupeerde ouders terechtkunnen met vragen.

Het crisisteam laat zich onder meer adviseren door de gedupeerde ouders.

Tweede rapport commissie-Donner verschijnt 12 maart

Het afgelopen jaar werd langzaam maar zeker duidelijk dat de Belastingdienst ouders ten onrechte aanwees als fraudeur met de kinderopvangtoeslag. Toeslagen werden stopgezet en in sommige gevallen teruggevorderd.

Dat ging vaak om duizenden euro's, waardoor veel mensen in de problemen kwamen. Een commissie onder leiding van oud-minister Piet Hein Donner concludeerde dat ongeveer driehonderd gedupeerde ouders gecompenseerd moeten worden.

In een nog te verschijnen tweede rapport kijkt de commissie of een nog veel grotere groep ouders ten onrechte als fraudeur werd bestempeld en zo financieel is benadeeld. Van Huffelen verwacht dat dit rapport op 12 maart verschijnt.