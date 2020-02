Forum voor Democratie (FVD) heeft omroep VPRO, die het televisieprogramma Buitenhof uitzendt, officieel gedagvaard. De rechtszaak dient op vrijdag 6 maart in de rechtbank van Lelystad, laat de rechtbank Midden-Nederland donderdag weten.

FVD-leider Thierry Baudet maakte zondag bekend een kort geding tegen het actualiteitenprogramma Buitenhof aan te spannen vanwege enkele uitspraken van presentatrice Natalie Righton over Baudet in de uitzending.

Righton sprak in de uitzending met oud-FVD'er Henk Otten en verwees naar Baudets omstreden uitspraken in een Kamerdebat van vorige week. Baudet had het volgens Righton over "een vooropgezet plan" van de EU "om het witte Europese ras te vervangen door Afrikaanse migranten".

Baudet noemde dat via Twitter "schandelijke leugens": hij zou dat "absoluut niet gezegd" hebben. Hem werden woorden in de mond gelegd, vond de FVD-leider.

Buitenhof liet in een reactie weten dat de woordkeuze van Righton "een juiste parafrasering" van zowel de uitspraken van Baudet als van enkele Kamerleden en vicepremier Hugo de Jonge was.

Baudet gelooft in complot van EU om landen stuk te maken

In het bewuste debat sprak Baudet over "het opzetten van veerdiensten om immigranten vanuit Afrika over te zetten naar Europa om de nationale identiteit te verzwakken zodat er geen nationale staten meer zullen zijn".

Volgens Baudet is er sprake van een complot van voorstanders van de EU, met als doel Europese landen stuk te maken door steeds meer macht aan Brussel toe te kennen. "Van Napoleon tot Hitler tot wat je nu hebt in de EU: altijd maar die poging om die Europese landen onder centraal gezag te brengen", aldus Baudet in het debat.

Al deze uitlatingen kwamen Baudet in de Tweede Kamer op flinke kritiek van CDA, D66 en PvdA te staan. PvdA-leider Lodewijk Asscher wees Baudet erop dat hij een "extreemrechtse of radicaal-rechtse theorie aan het verspreiden, aan het witwassen" was in de vergaderzaal van de Tweede Kamer.

Baudet weet volgens Asscher zelf ook dat zijn uitspraken niet kloppen. "Het zou hem passen als hij het niet in een soort feitelijkheid zou omkleden, maar als hij aangeeft: dit is een complottheorie waar ik, Thierry Baudet, in geloof en waar ik jullie bang voor wil maken", aldus de PvdA-leider.

FVD niet voor het eerst in opspraak vanwege complottheorie

FVD kwam eerder in opspraak vanwege het verkondigen van dit soort theorieën. In 2018 bleek uit onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut, uitgevoerd in opdracht van de Anne Frank Stichting, dat Baudet en ook de PVV de extreemrechtse omvolkingstheorie verspreiden.

Zo sprak Baudet eerder al over "de homeopathische verdunning van de Nederlandse bevolking met alle volkeren van de wereld".

Baudet laat weten dat FVD tegen elke vorm van racisme is.