Actualiteitenprogramma Buitenhof is niet van plan om een uitspraak van presentatrice Natalie Righton van afgelopen zondag te rectificeren. Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet dreigde met een kort geding, omdat hij vindt dat het programma zijn uitspraken over de Europese migratiepolitiek verkeerd heeft weergegeven.

Buitenhof stelt in een reactie dat de presentatrice de uitlatingen op een juiste wijze heeft geparafraseerd. "De woordkeuze bij die vraagstelling is een juiste parafrasering van de uitspraken van Thierry Baudet."

In gesprek met Henk Otten, medeoprichter en voormalig lid van het FVD, verwees Righton naar Baudets uitspraken van vorige week in de Tweede Kamer. Daar sprak hij van "een vooropgezet plan" van de EU "om het blanke Europese ras te vervangen door Afrikaanse migranten".

Volgens Baudet heeft hij die uitspraken niet gedaan en zijn hem woorden in de mond gelegd.

Witwassen van extreemrechtse omvolkingstheorie

In het debat in de Tweede Kamer zei Baudet dat de EU veerdiensten opzet "om immigranten uit Afrika over te zetten naar Europa om de nationale identiteit te verzwakken, zodat er geen nationale staten meer zullen zijn".

Dit kwam hem op kritiek te staan van onder meer CDA, D66 en PvdA. Lodewijk Asscher (PvdA) zei daarop dat Baudet in de Tweede Kamer een extreemrechtse complottheorie verspreidde. "Is de heer Baudet zich ervan bewust is dat hij een extreemrechtse of radicaal-rechtse theorie aan het verspreiden en aan het witwassen is in deze vergaderzaal?"

Dat FVD deze theorie verspreidt, is niet nieuw. In 2018 bleek uit onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut, uitgevoerd in opdracht van de Anne Frank Stichting, al dat Baudet en ook de PVV de extreemrechtse omvolkingstheorie verspreiden. Baudet sprak eerder al over "de homeopathische verdunning van de Nederlandse bevolking met alle volkeren van de wereld".

Baudet zei zondag "tegen elke vorm van racisme" te zijn. Nu Buitenhof rectificatie weigert, zegt de partij een kort geding aan te spannen.