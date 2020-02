De landbouwsector is verantwoordelijk voor 23 procent van de stikstofneerslag in beschermde natuurgebieden. Dat meldt het Mesdagfonds, een belangenorganisatie voor melkveehouders, donderdag op basis van eigen onderzoek.

Het verkeer, naast het wegverkeer ook de scheepvaart, is goed voor zo'n 41 procent van de stikstofneerslag in natuurgebieden, volgens berekeningen van het Mesdagfonds.

"Toen ik deze resultaten zag, vielen de schellen van mijn ogen", zegt Richard Zijlstra. Hij is door het Mesdagfonds ingehuurd als stikstofexpert in het onderzoek. "Ik heb geen idee hoe Remkes tot 46 procent is gekomen."

Het is namelijk een behoorlijk ander beeld dan de uitkomst van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), dat in het advies van de commissie-Remkes verscheen. Het kennisinstituut houdt de landbouw verantwoordelijk voor 46 procent van de totale stikstofneerslag in Nederland. Daarmee heeft de sector verreweg het grootste aandeel in de stikstofneerslag. Veel meer dan bijvoorbeeld het wegverkeer (6,1 procent) of de industrie (1 procent).

Onderzoek roept veel vragen op

Het onderzoek roept veel vragen op, want hoe verhouden deze twee uitkomsten zich tot elkaar? Het Mesdagfonds keek naar de stikstofneerslag in alleen de beschermde natuurgebieden, het RIVM keek naar het totaalplaatje.

"Het RIVM heeft ook de stikstofneerslag langs de weg en op de boerenakkers meegeteld", aldus Geesje Rotgers, een andere onderzoeker bij het Mesdagfonds die aanwezig was bij de presentatie. Rotgers noemt die werkwijze van het kennisinstituut "een beetje dom".

Beide uitkomsten zijn volgens Zijlstra dan ook niet met elkaar te vergelijken. "Het gaat om het stikstofbeleid dat je wilt toepassen in Nederland om de natuurgebieden te beschermen."

Het kan best zo zijn dat beide grafieken kloppen. De essentie voor het Mesdagfonds is welke wordt gebruikt als basis voor het stikstofbeleid. Of beter gezegd: de grafiek van het RIVM is daar in ieder geval niet per se geschikt voor. "De geest is uit de fles", aldus Zijlstra.

Veel wantrouwen bij Mesdagfonds over cijfers van RIVM

De presentatie van het onderzoek, die zo'n 2,5 uur in beslag nam, kende een lange aanloop met veel wantrouwen.

Sinds de publicatie van het eerste stikstofadvies in september, onder leiding van oud-minister Johan Remkes, zet het Mesdagfonds vraagtekens bij de uitkomsten van de berekeningen over de stikstofuitstoot die het RIVM voor het advies leverde.

De belangenorganisatie vindt op zijn minst dat de cijfers van het RIVM een verkeerd beeld weergeven. Dat was uiteindelijk de aanleiding voor een eigen onderzoek, waarbij wel de bestaande rekenmodellen en data van het RIVM werden gebruikt.

Beleid gebaseerd op verkeerde cijfers, duur en ingewikkeld

Het Mesdagfonds vreest dat veel boeren de dupe worden van de stikstofmaatregelen die het kabinet heeft genomen en nog gaat nemen, op basis van de in hun ogen dubieuze berekeningen. Dat was gelijk een ander belangrijk punt van het Mesdagfonds; de maatregelen die het kabinet heeft genomen, hebben nauwelijks invloed op de natuurgebieden.

Het uitkopen van boerenbedrijven met veel stikstofuitstoot is heel kostbaar, maar weinig effectief, beweert Rotgers. Het kabinet maakte hier onlangs 350 miljoen euro voor vrij. Ook de snelheidsverlaging op de snelwegen zal volgens Rotgers weinig uitmaken voor de beschermde natuur.

De cijfers voor de kabinetsplannen kloppen niet, de kosten zijn hoog en het beleid is ingewikkeld, is de uiteindelijke conclusie van het Mesdagfonds.

RIVM is een onafhankelijk, wetenschappelijk instituut

Het RIVM is een onafhankelijk, wetenschappelijk instituut. Om mogelijke belangenverstrengeling te voorkomen, is bij wet geregeld dat de opdrachtgever, de overheid, zich niet bemoeit met de onderzoeksresultaten.

Het RIVM heeft vijf meetnetwerken op bijna 150 locaties, die de uitstoot en neerslag en stikstof meten.

Het Mesdagfonds is opgericht door de melkveesector zelf en richt zich op "de ondersteuning van projecten die daadwerkelijk de kwaliteit van melk verbeteren". De drie bestuursleden zijn direct verbonden aan melkveehouderijen.