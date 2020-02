Er is een wooncrisis in Nederland, erkent minister Stientje van Veldhoven (Wonen) woensdag tijdens een debat in de Tweede Kamer. De geboden oplossingen en de aanpak van het probleem krijgen Kamerbreed alleen veel kritiek.

Volgens de PvdA dreigen zelfs de grondrechten van burgers te worden geschonden. "De Grondwet wordt getart", zei Kamerlid Henk Nijboer. "Het kabinet zegt dat er een wooncrisis is, maar staat erbij en kijkt ernaar." In de Grondwet staat dat "voldoende woongelegenheid" een overheidstaak is.

"Er gebeurt niks om wonen weer betaalbaar te maken", zei GroenLinks-Kamerlid Paul Smeulders. Hij ziet een "woonkloof" tussen mensen die een huis kunnen kopen en de groep die dat niet kan betalen.

Ook vanuit de coalitie was het oordeel hard. "Het kabinet doet onvoldoende om het tij te keren", zei CDA'er Erik Ronnes. "De plannen zijn boterzacht."

Carla Dik-Faber (ChristenUnie): "Mijn geduld raakt nu langzaam op".

"We zitten in een crisis", erkende Van Veldhoven. "Voor starters en gezinnen met lage- en middeninkomens is het echt heel erg moeilijk om een woning te vinden."

Het kabinet heeft als doel om jaarlijks 75.000 nieuwe woningen te bouwen. Dat aantal werd als de verbouwde panden worden meegeteld (transformatiewoningen) het afgelopen jaar gehaald. Door de problemen met stikstof en PFAS, waardoor eind mei duizenden bouwvergunningen stil kwamen te liggen, wordt dat voor dit jaar een heel lastige opgave.

Kamermeerderheid voor afschaffen verhuurderheffing

De Kamer opperde verschillende oplossingen. Vooral vanuit de oppositie was de roep om de afschaffing van de zogeheten verhuurderheffing te horen. Woningcorporaties moeten jaarlijks 1,7 miljard euro afdragen, een crisismaatregel die in 2013 werd ingevoerd om de overheidsfinanciën op orde te krijgen, maar het effect is dat corporaties minder bouwen.

Hoewel er in de Kamer zich een meerderheid tegen de maatregel lijkt te keren, zal de heffing niet snel verdwijnen. Binnen de coalitie is de ChristenUnie voor het afschaffen van de verhuurderheffing, het CDA twijfelt er openlijk over.

Het is vooral de VVD die de maatregel in stand wil houden. Woningcorporaties maken al zo'n 4 miljard euro winst, zegt VVD-Kamerlid Daniel Koerhuis. Een belastingvoordeel van bijna 2 miljard euro is daarom overbodig en moet bovendien links- of rechtsom door anderen betaald worden. "Gratis geld bestaat niet", aldus Koerhuis.

Van Veldhoven kijkt liever naar de plannen die bij de corporaties nog op de plank liggen. "Er is maar 60 procent van de plannen gerealiseerd. We hebben dus nog 40 procent te winnen", zegt de bewindsvrouw.

Het kabinet verlaagt de heffing wel in de komende tien jaar met jaarlijks 100 miljoen euro, maar dat vinden partijen zoals GroenLinks, SP en PvdA te weinig en te langzaam.

Roep om terugkeer ministerie van VROM

Het CDA, SP en PvdA riepen om een terugkeer van het ministerie van VROM; Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu.

Nu is Wonen ingedeeld bij het ministerie van Binnenlandse Zaken, een ander departement dan in de vorige regering. "Het switchen van ministeries, waarbij hele groepen ambtenaren van het ene ministerie naar het andere worden overgebracht, is niet iets wat je zomaar elke vier jaar doet", zei Ronnes.

Van Veldhoven vindt dat een goed plan, maar het is aan een volgend kabinet om hier werk van te maken.