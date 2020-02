De Nederlandse inzet om de Europese begroting niet te verhogen is volgens premier Mark Rutte slechts een middel om ervoor te zorgen dat Nederland in ieder geval niet meer gaat betalen dan het al doet.

"De 1 procent is geen doel, maar het middel", zei de premier woensdag in het Kamerdebat voorafgaand aan de Europese Top. "Het doel is dat de Nederlandse afdracht gelijk blijft."

Het kabinet heeft de afgelopen tijd vastgehouden aan de eis dat de EU-begroting niet hoger dan 1 procent van het gezamenlijke inkomen van de lidstaten moet worden.

Ook wil de premier inzetten voor de modernisering van het EU-budget. Er moet meer geld naar veiligheid, klimaat en migratie gaat en minder naar landbouwsubsidies en fondsen voor armere regio's in de EU.

Speciale EU-top in teken van nieuwe begroting

Donderdag overleggen de EU-lidstaten in Brussel over de Europese begroting, ook wel het Meerjarig Financieel Kader (MFK) genoemd. In de begroting wordt vastgelegd wat de Europese Unie voor een periode van zeven jaar mag uitgeven.

De pot wordt gevuld door afdrachten die de EU-lidstaten doen. Die afdrachten dreigen nu omhoog te gaan. Dat komt niet alleen door het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU, maar ook door een nieuwe agenda voor bijvoorbeeld de aanpak van klimaatverandering.

De Europese Commissie wil daarom het EU-budget verhogen naar 1,11 procent van de economie van alle EU-landen bij elkaar. Voorzitter van de Europese Raad Charles Michel zette deze week met een compromisvoorstel in op een begroting van 1,074 procent. Voor Nederland komt dat neer op een verhoging van 2 miljard euro.

Samen met Oostenrijk, Denemarken en zet Nederland erop in dat er geen cent extra wordt betaald. Rutte laat nu ruimte voor een verhoging van de begroting, als dat maar niet betekent dat Nederland netto meer gaat afdragen. "We zijn bereid de inflatie en economische groei mee te nemen, maar dat mag geen verhoging van de afdracht betekenen."

Steun en kritiek uit Tweede Kamer

Een meerderheid van de Kamer steunt de inzet van het kabinet. VVD, CDA en SP vinden de huidige afdracht meer dan genoeg. PVV en FVD willen dat Nederland met een veto nog voor de top duidelijk maakt dat er niets bijkomt.

Volgens GroenLinks en D66 moet het kabinet zich niet moet blindstaren op afdrachtspercentages. D66'er Rob Jetten vindt dat de de "halsstarrige" houding van Nederland met betrekking tot de verhoging van het EU-budget de discussie over de modernisering doet verstommen. Hij wil dat het kabinet onderhandelingsruimte over laat voor een verhoging van de Nederlandse afdracht als dat zorgt voor meer geld naar de aanpak van migratie en klimaat.

Volgens Rutte hoeft Nederland de begroting en de strijd voor modernisering niet aan elkaar te koppelen. "Het doel is: geen afdrachtsstijging. Het doel is ook modernisering", zei Rutte. "Dat hoeft elkaar niet te bijten."