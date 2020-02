Het Ministerie van Defensie wist dat het bombardement op de Iraakse stad Hawija in 2015 gevaarlijker kon zijn dan was gebleken uit de risicoanalyse. Dat blijkt uit documenten die de Rijksoverheid maandag heeft vrijgegeven. Door het bombardement vielen minstens zeventig burgerdoden.

In de documenten is te lezen dat er voorafgaand aan het bombardement een "Collateral Damage Estimate" (CDE) uitgevoerd. Hierbij wordt berekend hoe groot de risico's zullen zijn die de aanval met zich mee zal brengen.

Naast de CDE keek Defensie ook naar aanvallen die in het verleden zijn uitgevoerd en wat bijkomende explosies als gevolg van de bommen voor schade zouden veroorzaken. Hieruit bleek dat de extra schade van het bombardement groter kon zijn dan de CDE had berekend.

Wel zou deze schade naar verwachting binnen het complex blijven dat Defensie wilde aanvallen. Ook had de missie alleen tot materiële schade moeten leiden, doordat het 's nachts werd uitgevoerd. De officier die moest bepalen of de aanval door zou gaan besloot dat het militaire voordeel belangrijker was dan de mogelijke extra schade.

De vliegers die de missie hadden moeten uitvoeren, hebben volgens het ministerie van Defensie de aanval "zorgvuldig en zonder fouten uitgevoerd". Ook zou het juiste doel zijn geraakt. De bijkomende schade van de missie kwam neer op 400 gebouwen.

Kabinet verzweeg burgerdoden lange tijd

In juni 2015 voerden Nederlandse F-16's een luchtaanval uit op een bommenfabriek van IS. Bij de aanval werd ook een woonwijk verwoest. In de fabriek bleken veel meer explosieven te liggen dan vooraf werd aangenomen.

Er vielen minstens zeventig doden. Ook raakten ongeveer honderd mensen gewond. Het Nederlandse kabinet gaf dit in oktober toe, nadat de burgerdoden eerder werden verzwegen.